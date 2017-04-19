Байкерам не разрешили ездить по выделенным полосам

Глава дептранса столицы Максим Ликсутов в эфире канала «Москва 24» заявил, что власти города выступают против инициативы разрешить мотоциклистам перемещаться по полосам, выделенным для общественного транспорта.

«Мы проводили эксперимент, связанный с желанием некоторых мотосообществ ездить по выделенной полосе для городского транспорта. Эксперимент показал, что допуск мотоциклистов на выделенную полосу для городского транспорта нецелесообразен, так как автобусы и такси, перестраиваясь, создают проблемы для движения», — пояснил заммэра столицы.