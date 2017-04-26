Почему количество аварий в Москве резко снизилось

Как сообщает агентство «Москва», глава ЦОДД Вадим Юрьев порадовал москвичей оптимистической информацией: «По данным ГИБДД за три месяца 2017 года число ДТП снизилось на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2016-го. Мы видим, что водители становятся более дисциплинированными, и с каждым годом нарушений становится меньше. Это важный аспект дисциплины на дороге, который позволяет сделать движение в городе более безопасным и комфортным».

Г-н Юрьев также добавил, что дежурная смена ситуационного центра ЦОДД круглосуточно следит за дорожной ситуацией в Москве и в среднем передает информацию о 70−80 дорожно-транспортных происшествиях, которые серьезно влияют на движение в городе.

Как считает портал «АвтоВзгляд», снижение аварийности происходит не только и не столько из-за выросшей дисциплинированности водителей. Немалую роль в этом играет огромное количество средств фоторегистрации, которые рождают нескончаемый поток штрафов, изливаемый на нарушителей. Кроме того, водители в массе своей ведут себя более вежливо и предупредительно — хотя, к сожалению, и отморозки на дороге по-прежнему далеко не редкость.