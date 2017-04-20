Водителям серьезно ограничат въезд в центр Москвы до конца лета

— В связи с проведением работ в центральной части города будет серьезно затруднено движение, а также ликвидированы парковочные места. В результате увеличения нагрузок на прилегающие улицы, ЦОДД прогнозирует затруднения движения в центральной части города и увеличение загруженности дорог до 8−9 баллов в утренние и вечерние часы, — говорится в сообщении ЦОДД.

При этом автомобилистам придется стоять в пробках на Садовом, Бульварном и Третьем транспортном кольцах, а также на прилегающих к ним улицах. Центр организации дорожного движения обращается к московским водителям с просьбой по возможности пересесть на общественный транспорт, а от поездок в центр города и вовсе отказаться в целях экономии времени. По плану ремонтные работы должны завершиться в августе.

Между тем, новые заторы в городе провоцируют не только ремонтные работы. Так, как ранее писал портал «АвтоВзгляд», 6 мая в Москве пройдет первый официальный мотопарад. Ожидается, что и в этот праздничный день автомобилисты столкнутся с неожиданными пробками и перекрытиями улиц.