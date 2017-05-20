Чипы в госномера вставлять не будут

Зампредседетеля правительства Аркадий Дворкович направил в Администрацию Президента письмо, в котором со ссылкой на мнение заинтересованных ведомств, обосновывается неэффективность оснащения всех автомобильных госномеров специальными чипами на основе RFID-технологий. Напомним, что эту идею в свое время выдвинул Дмитрий Медведев. По его мнению, использование чипов в номерах позволило бы фиксировать нарушения ПДД у машин с нечитаемыми номерами. В письме Дворковича указано, что существующие комплексы фотовидеофиксации сейчас распознают не менее 92% ГРЗ машин и их непрерывное совершенствование повышает эту долю. Параллельно ГИБДД постоянно выявляет автовладельцев, срывающих номера своих машин. То есть, существующая система автоматического распознавания госномеров эффективно справляется со своими задачами. А разработка и внедрение аналогичного по задачам комплекса, но на основе RFID-чипов в номерах потребует огромных финансовых затрат при далеко не очевидном результате.