В госномера автомобилей вставят чипы-шпионы

Директор ФКУ «Росдормониторинг» Константин Угаров заявил RNS: «Прорабатываем сейчас вопрос с МВД о все-таки введении законодательной обязательности монтирования в государственный регистрационный номер RFID-меток». Эта мера, по его мнению, заставит платить грузоперевозчиков, уклоняющихся от сбора средства за проезд по федеральным трассам путем намеренного загрязнения номеров своих машин.

Напомним, что идея чиповать машины электронными «доносчиками», докладывающими по запросу «большого брата» все и вся о машине и владельце, впервые была выдвинута МВД еще в 2013 году. Однако до ее реализации дело так и не дошло. Разве что в Татарстане, где власти и полиция традиционно рассматривают автовладельцев исключительно как источник аварий и финансовых поступлений в казну, в инициативном порядке разработали и недавно испытали госномера со встроенной RFID-меткой.

Сообщалось, что в ходе испытаний татарские электроники добились уверенной идентификации машины с «меченным RFID» номерным знаком с расстояния в 50 метров вне зависимости от степени его заляпанности грязью. Однако совсем не факт, что в скором времени RFID-слежка охватит хотя бы мир грузоперевозок. Дело в том, что идентификация машины по такой технологии аналогична процессу, знакомому большинству по общественному транспорту. В турникетах метро и наземного общественного транспорта используется как раз RFID-технология.