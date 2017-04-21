В госномера автомобилей вставят чипы-шпионы

zkaccess.com
Полузабытая прессой идея властей оснастить автомобильные номера чипами на основе RFID-технологий вновь всплыла на «поверхность». На этот раз о ней заговорили в ФКУ «Росдормониторинг» — организации, контролирующей грузоперевозки в России. В госномера автомобилей вс В госномера автомобилей вставят чипы-шпионы
Максим Строкер

Директор ФКУ «Росдормониторинг» Константин Угаров заявил RNS: «Прорабатываем сейчас вопрос с МВД о все-таки введении законодательной обязательности монтирования в государственный регистрационный номер RFID-меток». Эта мера, по его мнению, заставит платить грузоперевозчиков, уклоняющихся от сбора средства за проезд по федеральным трассам путем намеренного загрязнения номеров своих машин.

Напомним, что идея чиповать машины электронными «доносчиками», докладывающими по запросу «большого брата» все и вся о машине и владельце, впервые была выдвинута МВД еще в 2013 году. Однако до ее реализации дело так и не дошло. Разве что в Татарстане, где власти и полиция традиционно рассматривают автовладельцев исключительно как источник аварий и финансовых поступлений в казну, в инициативном порядке разработали и недавно испытали госномера со встроенной RFID-меткой.

Сообщалось, что в ходе испытаний татарские электроники добились уверенной идентификации машины с «меченным RFID» номерным знаком с расстояния в 50 метров вне зависимости от степени его заляпанности грязью. Однако совсем не факт, что в скором времени RFID-слежка охватит хотя бы мир грузоперевозок. Дело в том, что идентификация машины по такой технологии аналогична процессу, знакомому большинству по общественному транспорту. В турникетах метро и наземного общественного транспорта используется как раз RFID-технология.

ahg.com

Для начала заметим, что в России сейчас не существует соответствующего стандарта, на основании которого можно изготавливать и метки, и аппаратуру считывания. С другой стороны, дубликаты ГРЗ у нас сейчас штампуют в целой куче фирмочек. А отдавать частникам в руки возможность программировать RFID-ответчики власти вряд ли решатся: мало ли чего коммерсанты там напрограммируют и кому потом «сольют» программные ключи?

С другой стороны, заранее ясно, что для борьбы с незаконопослушными автомобилистами RFID-девайсы бесполезны по определению. Человек, который сознательно пачкает номерной знак своей машины, наверняка сразу же выведет из строя метку. Хотя бы механическим способом. Чтобы убедиться в этом, надрежьте до середины свой проездной билет для общественного транспорта, а потом попробуйте войти с ним в метро. Турникет просто не «увидит» испорченную карточку. Кроме того, RFID-технология не отличается особой помехоустойчивостью. Достаточно приладить мощный магнит к антенне RFID-ответчика, и его сигнал будет радикально искажен. То есть, главное условие автоматической фиксации нарушения, — надежная идентификация машины нарушителя — выполняться при этом не будет, считают эксперты портала АвтоВзгляд.

видеофиксация, ПДД, vin-номер
21 апреля 2017
192