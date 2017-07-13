Смертность на дорогах России сократилась на 11%

– Я могу отметить, что за первые шесть месяцев текущего года мы зарегистрировали общее снижение на 6,3% совершенных ДТП, при которых погибли люди или получили различной степени телесные повреждения. Почти на 11% погибло меньше людей, и на 5,5% — меньше раненых, — сказал замминистра внутренних дел РФ Александр Горовой.

Он отметил, что снижение показателей является, в первую очередь, следствием реализации поручений президента России, а также результатом усилий руководителей подразделений, ответственно относящихся к выполнению своих обязанностей.

Кроме того, Александр Горовой обратил внимание присутствующих на состояние российских дорог, пропускная способность которых ко всему прочему не соответствует количеству автомобильного транспорта, что также влияет на безопасность дорожного движения. По его словам, в настоящее время в нашей стране насчитывается порядка 52,5 млн. транспортных средств.