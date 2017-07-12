Сам дурак: почему в большинстве аварий нужно винить только себя

Как сообщает портал Motor1, ссылаясь на отчеты экспертов, подавляющее большинство американских водителей опасается, что в них врежется кто-то другой. Однако по статистике больше половины аварий приходится на инциденты с одним автомобилем. Кроме того, как показало исследование, порядка 70% ДТП со смертельным исходом случается, когда машина по каким-либо причинам покидает границы проезжей части — к примеру, улетает в кювет.

К авариям с участием одной машины может привести множество факторов: от технической неисправности транспортного средства до стихийного бедствия. К тому же, американцы утверждают, что повышенную опасностью для автомобилистов представляют свободные дороги, когда водители позволяют себе расслабиться и отвлечься. Причем это касается не только молодых и неопытных рулевых, но и чересчур самоуверенных «гонщиков».

К слову сказать, в нашей стране за период с января по июнь 2017 года, по данным ГИБДД, произошло 69 927 дорожных аварий. Большинство из них, а именно 34 863, случились ввиду неудовлетворительного обустройства улично-дорожной сети. Чуть меньше — 30 007 ДТП — это столкновения двух и более транспортных средств. Кроме того, отметим, что 21 064 инцидента произошли с участием пешеходов. Остальные же происшествия связаны с опрокидыванием машин, а также наездами на препятствия, велосипедистов и животных.