Круг станет, наконец, главным

Как стало известно изданию «Коммерсант», первый вице-премьер Игорь Шувалов поручил МВД и Минтрансу в течение месяца подготовить предложения по этому поводу.

Сегодня при отсутствии знаков водители на круге уступают дорогу тем, кто на него въезжает, поскольку тут действует общий принцип помехи справа. Если же перед кругом установлен знак «Уступи дорогу», то ситуация меняется кардинальным образом: ждать приходится уже въезжающим на перекресток. После проработки министерствами поручения Шувалова в России может быть закреплен европейский принцип: круг — всегда главная дорога.

— Подобная практика, существующая практически во всем мире, зарекомендовала себя как более эффективная для регулирования движения,— пояснил «Коммерсанту» представитель Игоря Шувалова.— Поэтому логично ее применение и в России. Более того, многие наши граждане самостоятельно ездят за границу на автомобиле или арендуют его, и эта разница в ПДД может лишь создавать путаницу для водителей.

В крупных городах перед кругом просто установили знаки, а сам принцип не поменялся. И сейчас в голове у людей путаница: большинство уверено, что у них на круге преимущество, хотя это не так, что нередко провоцирует аварию.

Портал «АвтоВзгляд» напоминает, что с подобной идеей в 2006 году выступал глава ГИБДД России Виктор Кирьянов, но в жизнь она воплощена не была.