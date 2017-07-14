Пять самых недооцененных кроссоверов в России

Китайская Haima 7, которая по итогам прошлого года была названа самым неинтересным для россиян кроссовером, немного расширила круг поклонников и покинула не только пределы пятерки, но и десятки худших. Занимавший третью позицию с конца Cadillac SRX ушел на пенсию, а его сменщик продается чуть лучше. Набирают обороты Toyota Highlander и Peugeot 3008, хотя и вяловато. Renault Koleos, разошедшийся тиражом лишь в 11 экземпляров, поступил в автосалоны только в прошлом месяце, так что корить его за низкие объемы реализации некорректно.