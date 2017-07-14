Пять самых недооцененных кроссоверов в России

Китайская Haima 7, которая по итогам прошлого года была названа самым неинтересным для россиян кроссовером, немного расширила круг поклонников и покинула не только пределы пятерки, но и десятки худших. Занимавший третью позицию с конца Cadillac SRX ушел на пенсию, а его сменщик продается чуть лучше. Набирают обороты Toyota Highlander и Peugeot 3008, хотя и вяловато. Renault Koleos, разошедшийся тиражом лишь в 11 экземпляров, поступил в автосалоны только в прошлом месяце, так что корить его за низкие объемы реализации некорректно.
Peugeot 2008
Даже после рестайлинга 2016 года автомобиль не стал более популярным: 4 экземпляра за полгода — это не результат. Понятное дело — маркетинговая политика французской марки в России по сути не поменялась. А жаль, поскольку компактный кроссовер неплох — у него интересный экстерьер, нестандартный, но при этом не вызывающий отторжения интерьер. Базовая версия с 1,2-литровым мотором мощностью 110 л. с. стоит 1 299 000 рублей, в то время как прямые конкуренты вроде Hyundai Creta, Ford EcoSport или Renault Kaptur все-таки доступнее. Заметим, что год назад 2008-й занимал вторую позицию.
SsangYong Actyon
C февраля корейцы возобновила поставки в Россию своих автомобилей, в том числе и кроссовера Actyon, хорошо знакомого нашим соотечественникам еще с тех времен, когда он был донельзя страшным внедорожником. Однако даже его волшебная трансформация из гадкого утенка во что-то вполне приличное не привлекла внимания покупателей. За январь-июнь в нашей стране было продано всего 25 «Актионов» — а это, согласитесь, мизерное количество.
Haval H8
Кто в трезвом уме и здравой памяти готов заплатить за китайский большой кроссовер с двухлитровым 218-сильным двигателем 1 864 900 рублей? По всей стране таких чудиков за полгода набралось всего 28 человек. Скорее всего, в прошлые обзоры H8 не попадал потому, что марка не участвовала в рейтингах, составленных Ассоциацией европейского бизнеса (АЕБ). Так или иначе, но самым популярным продуктом компании стал внедорожник H6, которые приобрели 652 человека.
SsangYong Tivoli
Поставки в Россию своей совершенно новой модели Tivoli корейцы начали также в самом конце января. Тогда руководители компании демонстрировали оптимизм и были уверены в успехе, поскольку их модельная линейка включает в себя кроссоверы, а они пользуются непреходящим спросом в нашей стране. Однако пока продажи, как говорится, не пошли — за пять месяцев реализовано всего 45 автомобилей этой модели.
Subaru XV
«Японка» замыкает пятерку самых непродаваемых в России кроссоверов. У нас в настоящий момент официально продается только ограниченная версия Hyper Edition причем в единственной версии 2.0i-S. За 150-сильный полноприводный кроссовер с вариатором и полным приводом вам предложат заплатить 1 809 900 рублей: примерно столько стоит базовый BMW X1 sDrive18i. Неудивительно, что за 6 месяцев было продано всего 53 автомобиля, чьей отличительной особенностью является оппозитный четырехцилиндровый двигатель. Заметим, полгода назад модель была только девятой с конца.
Десятка худших
В десятку самых непопулярных кроссоверов на российском рынке вошли также Brilliance V5 (68 шт.), Jeep Renegade (84 шт.), Honda Pilot (85 шт.), Haval H2 (116 шт.) и Infiniti QX30 (141 шт.). Большая часть из них не смогла преодолеть отметку в 100 проданных машин. Надо отметить, что состав заключительной пятерки с конца 2016 года поменялся полностью.