За непропуск «Скорой помощи» будут конфисковывать машину нарушителя

Фото: Вячеслав Василенко
Депутат от «Единой России» Андрей Палкин предлагает штрафовать водителей, не уступивших дорогу «Скорой помощи», на 30 000 рублей и лишать их права управления транспортным средством сроком до 2 лет. А в ЛДПР и вовсе считают, что лучшим наказанием для нарушителей станет конфискация автомобиля.

Вячеслав Василенко

Как сообщает «Коммерсант», законопроект о повышении штрафа за перекрытие движения реанимобилю и, вероятнее всего, прочему спецтранспорту внесен на рассмотрение Госдумы. Если инициативу одобрят и закон вступит в силу, штраф за данное нарушение увеличится в 60 раз. Более того, водителя лишат «прав» на срок от полутора до двух лет.

Не менее любопытный вариант ужесточения наказания за непропуск «неотложки» предложил заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов, который считает, что такие автохулиганы должны ходить пешком. Иными словами, у них нужно конфисковывать автомобили. Кроме того, либерал-демократы намерены подготовить поправки, согласно которым наряду с изъятием транспортных средств нарушителей ждут высокие штрафы и даже уголовное преследование.

pixabay.com

Разумеется, для этого потребуется вносить изменения в ряд подзаконных актов, включая ПДД, в том числе и четко регламентирующих временные рамки, в которые водителям следует уложиться, чтобы пропустить автомобили «03» и других спецслужб. Ведь порой на дорогах и прилегающих к ним дворовых территориях возникают ситуации, когда оперативно убрать машину не предоставляется возможным. Например, в случае затора, ремонтных работ или неправильно припаркованного авто.

Сейчас никаким документом такие рамки не определены, и наказание за подобное правонарушение предусматривает штраф в сумме 500 рублей или лишение водительского удостоверения на срок от 1 до 3 месяцев. Поэтому стать без вины виноватым может фактически любой автомобилист — гаишники, пользуясь брешью в законе, легко «грузят» водителей на деньги (об этой и других хитрых схемах развода ГИБДД можно прочитать тут).

pixabay.com

Или делают их крайними на пустом месте, как, например, это произошло в скандальном инциденте со «Скорой» на Камчатке. Тогда, напомним, дама, управлявшая легковушкой, не смогла разъехаться с машиной медиков из-за их же некомпетентности. На защиту автоледи даже встало общественное движение «Синие ведерки», а его лидер Петр Шкуматов заявил, что пациент умер, так и не дождавшись помощи, именно из-за халатности всей медицинской бригады.

Между тем, мнимому виновнику трагедии сегодня «светит» уголовное наказание. Поэтому принимая новые карательные законы, их авторы должны предложить и точные критерии оценки поведения водительской братии в подобных ситуациях.

штрафы, ПДД, госдума, КоАП, произвол ГАИ, мигалки, безопасность дорожного движения, авария, ДТП, дорога, ГИБДД
24 января 2017
4517