За непропуск «Скорой помощи» будут конфисковывать машину нарушителя

Как сообщает «Коммерсант», законопроект о повышении штрафа за перекрытие движения реанимобилю и, вероятнее всего, прочему спецтранспорту внесен на рассмотрение Госдумы. Если инициативу одобрят и закон вступит в силу, штраф за данное нарушение увеличится в 60 раз. Более того, водителя лишат «прав» на срок от полутора до двух лет.

Не менее любопытный вариант ужесточения наказания за непропуск «неотложки» предложил заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов, который считает, что такие автохулиганы должны ходить пешком. Иными словами, у них нужно конфисковывать автомобили. Кроме того, либерал-демократы намерены подготовить поправки, согласно которым наряду с изъятием транспортных средств нарушителей ждут высокие штрафы и даже уголовное преследование.