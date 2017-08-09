Обязан ли водитель предоставить машину гаишнику в пользование

Фото: МК / Наталья Губернаторова
Представьте ситуацию — вас останавливает представитель правоохранительных органов и требует срочно отдать ему ключи от вашей машины. При этом он ссылается на букву закона и называет это «случаем, не терпящим отлагательств». Что будет, если вы ему откажете?
Денис Халфин

В подобной ситуации гаишник руководствуется п. 37 закона «О полиции», который позволяет ему «использовать в случаях, не терпящих отлагательства, транспортные средства, принадлежащие государственным и муниципальным органам, общественным объединениям и организациям (за исключением транспортных средств, принадлежащих дипломатическим представительствам и консульским учреждениям иностранных государств, представительствам международных организаций), а в исключительных случаях — транспортные средства, принадлежащие гражданам».

Главное, чтобы полицейский не забывал о целях использования чужого авто, которые указаны в том же законе: «Для пресечения преступлений, преследования лиц, совершивших преступления или подозреваемых в их совершении, для доставления в медицинские организации граждан, нуждающихся в срочной медицинской помощи, для отбуксировки с места дорожно-транспортного происшествия поврежденных транспортных средств, для проезда к месту совершения преступления, административного правонарушения, к месту происшествия, отстраняя при необходимости водителей от управления этими транспортными средствами». Имейте в виду, что закон говорит и о возмещении правоохранительными органами «расходов либо причиненного материального ущерба» владельцам использованных машин.

Фото: МК / Геннадий Черкасов

Согласно п. 2.3.3. ПДД, водитель обязан «предоставлять транспортное средство: сотрудникам полиции, федеральных органов государственной охраны и органов федеральной службы безопасности в случаях, предусмотренных законодательством; медицинским и фармацевтическим работникам для перевозки граждан в ближайшее лечебно-профилактическое учреждение в случаях, угрожающих их жизни».

При этом сотрудник полиции, воспользовавшийся транспортным средством, должен по просьбе водителя выдать ему справку установленного образца или сделать соответствующую запись в путевом листе (с указанием продолжительности поездки, пройденного расстояния, своей фамилии, должности, номера служебного удостоверения, наименования своей организации).

В соответствии с пунктом 12.25 КоАП, невыполнение требования о предоставлении транспортного средства сотрудникам полиции влечет наложение административного штрафа в размере 500 рублей.

автоправо, штрафы, ПДД, ГИБДД
9 августа 2017
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