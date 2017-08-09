Обязан ли водитель предоставить машину гаишнику в пользование

В подобной ситуации гаишник руководствуется п. 37 закона «О полиции», который позволяет ему «использовать в случаях, не терпящих отлагательства, транспортные средства, принадлежащие государственным и муниципальным органам, общественным объединениям и организациям (за исключением транспортных средств, принадлежащих дипломатическим представительствам и консульским учреждениям иностранных государств, представительствам международных организаций), а в исключительных случаях — транспортные средства, принадлежащие гражданам».

Главное, чтобы полицейский не забывал о целях использования чужого авто, которые указаны в том же законе: «Для пресечения преступлений, преследования лиц, совершивших преступления или подозреваемых в их совершении, для доставления в медицинские организации граждан, нуждающихся в срочной медицинской помощи, для отбуксировки с места дорожно-транспортного происшествия поврежденных транспортных средств, для проезда к месту совершения преступления, административного правонарушения, к месту происшествия, отстраняя при необходимости водителей от управления этими транспортными средствами». Имейте в виду, что закон говорит и о возмещении правоохранительными органами «расходов либо причиненного материального ущерба» владельцам использованных машин.