Владельцев сегвеев заставят сдавать на права

Вообще-то поручение вице-премьера по данным газеты «Коммерсантъ» скорее касается мер по снижению аварийности на пешеходных переходах. По данным ГИБДД с начала 2017 года в России произошло 33,6 тысяч аварий с участием «безлошадных» граждан, и только в 19,6 тысячи из них виноваты водители. Поручение предполагает ужесточение ответственности пешеходов, нарушающих ПДД. Заинтересованным министерствам предлагается выяснить, насколько целесообразно «установить одинаковую ответственность» для пешеходов и водителей.

Но помимо этого г-н Шувалов заметил, что использование сегвеев и иже с ними никак не регулируется правилами, хотя подобные транспортные средства все активнее используются в крупных городах. Следовательно, их статус должен быть определен. В настоящее время эксперты дискутируют: разрешить движение на гироскутерах и сегвеях только в парках, или приравнять их к велосипедам.

Надо заметить, что в ряде стран запрещено передвигаться на сегвеях по автодорогам. В нашей стране этот вид ТС формально подпадает под определение «мопед», как двухколесное транспортное средство с мощностью электродвигателя более 250 Вт. А если так, то его водителю нужно иметь «права».