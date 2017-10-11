Госдума одобрила увеличение штрафа за непропуск пешехода на «зебре»

Госдума приняла в окончательном третьем чтении законопроект увеличивающий штрафы для водителей, не пропускающих пешеходов на нерегулируемых переходах. Вместо существующего на данный момент 1500-рублевого наказания в статье 12.18 КоАП, правительство пожелало, а депутаты поддержали введение «вилки» — формулировку изменили на «от 1500 до 2500 рублей».

По большому счету, ничего нового на дорогах страны после вступления в силу этой поправки в КоАП не произойдет. Просто в бюджета за все те же непропуски водителями пешеходов будет перечисляться примерно в 1,7 раз больше денег.

Заметим, что в статистических данных, которые содержатся в пояснительной записке к правительственному законопроекту, указано, что ежегодно в России фиксируется примерно 1,6 млн. таких нарушений ПДД. Это число на редкость стабильно год от года. Таким образом, начиная с будущего года, когда увеличение штрафа за непропуск пешехода вступит в силу, ежегодные суммарные доходы местных бюджетов от этой статьи КоАП вырастут с нынешних 2,4 млрд. до 4 млрд. рублей. Или еще на больше — если, как планируют власти, и пешеходные переходы в России начнут массово оснащаться камерами автоматической фиксации нарушений ПДД.