Что делать, если зимой мерзнут руки на руле

Что же делать, когда руль еще ледяной, а ехать уже надо? Кто-то, сжав зубы, мужественно цепляется скрюченными пальцами за баранку, но все же трогается в путь. На самом деле, это отнюдь не безопасно. Ведь водитель инстинктивно старается держаться за нее как можно меньшей поверхностью ладони, что ослабляет хват. Это может сыграть роковую роль в ситуации, когда потребуется активно работать рулем. Спастись от холода можно с помощью теплых варежек или перчаток. Но большинство из имеющихся в продаже «шоферских» перчаток мало того, что сделано из нетолстой кожи, так еще и имеют обрезанные пальцы. Летом такой дизайн — во благо, чтобы руки не потели. А зимой открытые пальцы мерзнут.

Теплые зимние «неавтомобильные» перчатки-руковицы от холода, конечно, защищают. Однако они как правило сшиты из таких материалов, которые скользят по поверхности баранки, что опасно во время вождения. Отчасти эффект проскальзывания перчатки по поверхности рулевого колеса может быть нивелирован за счет кожаной оплетки руля. Приобрести и установить ее на своем авто, в принципе, не сложно. Однако далеко не всякий автовладелец готов заниматься подобным «колхозом».

Еще один вариант сделать руль своей машины «шерстяным» — приобрести и установить на своей машине «мохнатую» оплетку, сделанную из искусственной (или даже настоящей!) шерсти. Проблема «ледяного руля» таким образом, скорее всего, будет решена. Но вот с гигиеной могут возникнуть сложности. Шерсть отчаянно пачкается от постоянных прикосновений рук и очень скоро приобретает не вполне презентабельный вид, назовем это так.