Что делать, если зимой мерзнут руки на руле

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Далеко не на каждой машине автопроизводители устанавливают «подогрев руля». Чтобы зимой не мучиться с заиндевевшим рулевым колесом, водители придумывают разные способы. Мы оценили плюсы и минусы каждого из них.
Максим Строкер

Что же делать, когда руль еще ледяной, а ехать уже надо? Кто-то, сжав зубы, мужественно цепляется скрюченными пальцами за баранку, но все же трогается в путь. На самом деле, это отнюдь не безопасно. Ведь водитель инстинктивно старается держаться за нее как можно меньшей поверхностью ладони, что ослабляет хват. Это может сыграть роковую роль в ситуации, когда потребуется активно работать рулем. Спастись от холода можно с помощью теплых варежек или перчаток. Но большинство из имеющихся в продаже «шоферских» перчаток мало того, что сделано из нетолстой кожи, так еще и имеют обрезанные пальцы. Летом такой дизайн — во благо, чтобы руки не потели. А зимой открытые пальцы мерзнут.

Теплые зимние «неавтомобильные» перчатки-руковицы от холода, конечно, защищают. Однако они как правило сшиты из таких материалов, которые скользят по поверхности баранки, что опасно во время вождения. Отчасти эффект проскальзывания перчатки по поверхности рулевого колеса может быть нивелирован за счет кожаной оплетки руля. Приобрести и установить ее на своем авто, в принципе, не сложно. Однако далеко не всякий автовладелец готов заниматься подобным «колхозом».

Еще один вариант сделать руль своей машины «шерстяным» — приобрести и установить на своей машине «мохнатую» оплетку, сделанную из искусственной (или даже настоящей!) шерсти. Проблема «ледяного руля» таким образом, скорее всего, будет решена. Но вот с гигиеной могут возникнуть сложности. Шерсть отчаянно пачкается от постоянных прикосновений рук и очень скоро приобретает не вполне презентабельный вид, назовем это так.

/rassvetali.ru

Самый радикальный способ — установить на руль своей машины систему обогрева с питанием от бортовой электросети. Правда, тут стоит учитывать один нюанс. Обогрев руля станет дополнительным потребителем электроэнергии. То есть, генератору машины придется питать энергией еще и его. В режиме частых коротких поездок может оказаться, что из-за этого аккумулятор будет хронически недозаряжен. Что приведет к невозможности одним прекрасным утром завести машину.

Но если помнить о подобной опасности, совершать достаточно длительные для зарядки аккумулятора поездки и не «гонять» обогрев руля постоянно, то его установка может стать замечательным выходом. Оговоримся, правда, что «самостийное» оснащение состоящей на фирменной гарантии машины может привести в будущем к трениям с дилерским центром и фирмой-автопроизводителем в случае каких-либо проблем с электросистемой вашего авто.

Если же гарантийный срок на машину уже истек, то решение об установке «теплого руля» — исключительно ваше личное дело. Стоить такое усовершенствование может по-разному. «Рукастый» автовладелец приобретет за 6000—8000 рублей установочный комплект и самостоятельно смонтирует на своей машине электрообогрев руля. В специализированном сервисном центре стоимость установки такого допоборудования будет колебаться от 10 000 рублей до 20 000 рублей — в зависимости от специфики конструкции рулевого колеса и электросети той или иной модели авто и жадности сервисменов.

ремонт
25 октября 2017
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