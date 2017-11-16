ЦОДД назвал самые аварийные районы Москвы

На улице Липчанского в Люберцах произошло в январе-октябре восемь аварий, а на пересечении Каширского шоссе с улицей Борисовские пруды — семь. По семь ДТП также случилось на 18 километре трассы М-9 «Балтия» и в районе дома 16 по улице Маршала Федоренко, сообщает «КоммерсантЪ».

Самым аварийным районом столицы по итогам первых десяти месяцев ЦОДД признал Гольяново, где произошло 114 ДТП. В Южном Бутово за этот период оформили 112 инцидентов, в Даниловском районе — 103, а в Пресненском — 102. В остальных районах случилось менее 100 происшествий.

Как отметили в ЦОДД, план по снижению аварийности в городе уже составлен. Он подразумевает насенение дополнительной разметки, установку новых светофоров, камер фотофиксации и дорожных знаков. Кроме того, проблемные участки включат в маршруты дежурства сотрудников ДПС.