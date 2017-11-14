Россияне все чаще используют европротокол

Согласно данным Российского союза автостраховщиков (РСА), в январе-сентябре по европротоколу наши соотечественники «зарегистрировали» 388 934 дорожно-транспортных происшествия, а это на 15% больше, нежели за аналогичный период минувшего года.

Больше всего аварий без участия гаишников оформили москвичи — 44 472 случая за девять месяцев (+25%). На втором месте находится Московская область, где европротокол использовали 22 305 раз (+23%), а на третьем — Санкт-Петербург с 18 436 авариями (+8%). Отметим также, что общая сумма выплат за период с января по сентябрь 2017 года составила 8,6 млрд. рублей — на 28% больше, чем в прошлом году.

Чтобы получить компенсацию от страховой компании, как известно, участники ДТП должны не только с особой аккуратностью и вниманием отнестись к заполнению европротокола, но и предпринять ряд обязательных действий. Более подробно о том, что нужно делать, если вы решили оформить инцидент самостоятельно, можно прочитать здесь.