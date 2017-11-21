Подмосковье лидирует по «пьяным» авариям

Как сообщает «КоммерсантЪ», сократилось также количество аварий со смертельным исходом по вине нетрезвых водителей — на 23,7%. То есть, за десять месяцев инспекторы зафиксировали 3,3 тысяч случаев гибели людей на дорогах.

На первом месте по «пьяным» ДТП оказалась Московская область — там зарегистрировано 525 аварий, из которых 148 — с летальным исходом. Далее следует Краснодарский край (506 ДТП, 142 — с погибшими) и Красноярский край (478 и 109 аварий соответственно). За год лидеры поменялись только лишь местами — тогда Подмосковье занимало вторую строчку, а Краснодарский край — первую. Нетрезвых водителей помогают выявлять другие участники дорожного движения, отметили в ГИБДД:

— В ходе отработки полученной от граждан информации нарядами ДПС за управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения или отказавшимся от прохождения медицинского освидетельствования, задержано более 28 тыс. водителей.

Вероятнее всего, что снижение количества аварий по вине пьяных водителей вызвано ужесточением наказания за езду в нетрезвом виде — с 2015 года за такое нарушение можно получить реальный срок.

Портал «АвтоВзгляд» напоминает, что за управление автомобилем в нетрезвом виде водителю грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на срок до двух лет. А за повторное нарушение введена уголовная ответственность — до двух лет принудительных работ или до двух лет лишения свободы.