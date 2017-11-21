Подмосковье лидирует по «пьяным» авариям

Фото: www.adweek.com
За десять месяцев 2017 года количество дорожно-транспортных происшествий с участием пьяных водителей по данным ГИБДД уменьшилось на 15,9%: в период с января по сентябрь было зафиксировано 12,7 тысяч таких аварий.
Эдуард Раскин

Как сообщает «КоммерсантЪ», сократилось также количество аварий со смертельным исходом по вине нетрезвых водителей — на 23,7%. То есть, за десять месяцев инспекторы зафиксировали 3,3 тысяч случаев гибели людей на дорогах.

На первом месте по «пьяным» ДТП оказалась Московская область — там зарегистрировано 525 аварий, из которых 148 — с летальным исходом. Далее следует Краснодарский край (506 ДТП, 142 — с погибшими) и Красноярский край (478 и 109 аварий соответственно). За год лидеры поменялись только лишь местами — тогда Подмосковье занимало вторую строчку, а Краснодарский край — первую. Нетрезвых водителей помогают выявлять другие участники дорожного движения, отметили в ГИБДД:

— В ходе отработки полученной от граждан информации нарядами ДПС за управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения или отказавшимся от прохождения медицинского освидетельствования, задержано более 28 тыс. водителей.

Вероятнее всего, что снижение количества аварий по вине пьяных водителей вызвано ужесточением наказания за езду в нетрезвом виде — с 2015 года за такое нарушение можно получить реальный срок.

Портал «АвтоВзгляд» напоминает, что за управление автомобилем в нетрезвом виде водителю грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на срок до двух лет. А за повторное нарушение введена уголовная ответственность — до двух лет принудительных работ или до двух лет лишения свободы.

автоправо, штрафы, суд, лишение прав, группа разбора, взятка, промиле, медосвидетельствование, ПДД, вред здоровью, возмещение ущерба, безопасность дорожного движения, авария, ДТП, ГИБДД
21 ноября 2017
344
Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить лучшие материалы