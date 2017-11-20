Почему современным авто нужны подкрылки

Фото: avtolarchik.ru
Вокруг любого устройства, не предусмотренного заводской конструкцией автомобиля, но изобретенного в свое время хитроумными отечественными кулибиными для компенсации инженерных недоработок, ведутся яростные споры. Подкрылки, устанавливаемые в колесные арки, не исключение.
Эдуард Раскин

Последнее время интерес к установке подкрылков заметно снизился. Виной тому и увеличение доли продаж автомобилей иностранного происхождения, и повышение качества изготовления сугубо отечественной техники. Однако эти устройства вовсе не ушли в историю, они по-прежнему остаются актуальными, хотя и сменили имя на более звучное — «локеры».

Для чего же в принципе нужны подкрылки-локеры? Защитное покрытие колесных арок со временем сбивается, истирается, оголяя незащищенный металл, за чем необратимо следует образование очагов коррозии. Далее, внутренняя поверхность аврок достаточно сложна по своей форме, она образует замысловатые изгибы и полости, откуда весьма сложно смыть грязь даже струей под высоким давлением. Это также ведет к появлению ржавчины.

Особенно опасны в плане стимуляции коррозии российские дороги, где периодически попадаются и россыпи мелкого гравия, и островки песка, просыпавшегося из кузова грузовиков. Зимняя же грязь, насыщенная противогололедными реагентами, может поспорить по степени едучести с серной кислотой.

Можно покрыть «зоны риска» несколькими слоями резино-битумной мастики, которая имеет высокую пластичность и вполне способна выдержать удары грязи и мелких камней. Но автовладельцы считают, что надежнее установить на свою машину подкрылки, выполняемые из специальных полимерных материалов. Они прекрасно противостоят и гравию, и воздействию агрессивных химических соединений.

Фото: auto-loker.ru

Локеры выпускаются под каждую конкретную модель и с большой точностью повторяют форму внутренней поверхности колесных арок. Более того, правильно установленные подкрылки захватывают поток набегающего воздуха, который проходит между локером и кузовом, проветривая пространство. Кстати сказать, подобного рода приспособления улучшают и шумоизоляцию.

Несомненно, существуют и многочисленные аргументы против такого рода «улучшайзинга». Так, многие не без оснований заявляют, что под локеры в любом случае попадает жидкая грязь с реагентами, что некоторые «умельцы» сажают подкрылки на саморезы, которые сами по себе становятся очагами коррозии.

Естественно, осчастливливать премиальную модель — тот же BMW 5-й серии — локерами достаточно глупо. Дело даже не в том, что антикоррозийная обработка там на порядок качественнее, чем на бюджетном автомобиле. На последних баварских моделях аэродинамика колесных арок рассчитана без учета каких-либо посторонник приспособлений, а размеры выверены до миллиметра и не допустят внедрения дополнительной пластиковой прокладки.

Что касается недорогих автомобилей, то здесь все зависит от желания хозяина. Самые ходовые модели локеров предназначены для LADA Granta, Hyundai Solaris, KIA Rio, Ford Focus, Chevrolet Niva, Lifan X60, Nissan Qashqai и X-Trail. Также популярна услуга установки подкрылков на коммерческие машины вроде Ford Transit, Volkswagen Transporter, «ГАЗель» или FIAT Ducato.

автосервис, ремонт, запчасти
20 ноября 2017
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