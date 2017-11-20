Почему современным авто нужны подкрылки

Последнее время интерес к установке подкрылков заметно снизился. Виной тому и увеличение доли продаж автомобилей иностранного происхождения, и повышение качества изготовления сугубо отечественной техники. Однако эти устройства вовсе не ушли в историю, они по-прежнему остаются актуальными, хотя и сменили имя на более звучное — «локеры».

Для чего же в принципе нужны подкрылки-локеры? Защитное покрытие колесных арок со временем сбивается, истирается, оголяя незащищенный металл, за чем необратимо следует образование очагов коррозии. Далее, внутренняя поверхность аврок достаточно сложна по своей форме, она образует замысловатые изгибы и полости, откуда весьма сложно смыть грязь даже струей под высоким давлением. Это также ведет к появлению ржавчины.

Особенно опасны в плане стимуляции коррозии российские дороги, где периодически попадаются и россыпи мелкого гравия, и островки песка, просыпавшегося из кузова грузовиков. Зимняя же грязь, насыщенная противогололедными реагентами, может поспорить по степени едучести с серной кислотой.

Можно покрыть «зоны риска» несколькими слоями резино-битумной мастики, которая имеет высокую пластичность и вполне способна выдержать удары грязи и мелких камней. Но автовладельцы считают, что надежнее установить на свою машину подкрылки, выполняемые из специальных полимерных материалов. Они прекрасно противостоят и гравию, и воздействию агрессивных химических соединений.