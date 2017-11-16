Сотрудников ГИБДД вооружат «перьями»

Нет предела изобретательности российских чиновников, когда им с решением серьезных проблем связываться не хочется, а изобразить бурную деятельность необходимо. Тем более, что российский климат постоянно подбрасывает им шикарные поводы для имитации бурной деятельности.

Так, недавно выяснилось, что у доблестных слуг закона на морозе отказывают писчие принадлежности. Ну да, зим-то раньше в России никогда и не было… Как сообщает «Коммерсантъ», для решения этой проблемы из приказа МВД №664 уберут конкретизацию канцелярского товара, которым сотрудники ДПС обязаны заполнять протоколы и прочие необходимые бумаги. Сейчас п. 41 этого самого приказа гласит: «Процессуальные документы должны заполняться разборчиво шариковой ручкой (с наполнителем черного, синего или фиолетового цвета) либо с использованием печатающего устройства».