Сотрудников ГИБДД вооружат «перьями»

Фото: Геннадий Черкасов
В преддверии зимы, которая наступает в нашей стране как всегда нежданно-негадано, в работе сотрудников ГИБДД обнаружилась очередная проблема. Оказывается, инструкция предписывает им заполнять все документы шариковой ручкой, которая на морозе замерзает.
Эдуард Раскин

Нет предела изобретательности российских чиновников, когда им с решением серьезных проблем связываться не хочется, а изобразить бурную деятельность необходимо. Тем более, что российский климат постоянно подбрасывает им шикарные поводы для имитации бурной деятельности.

Так, недавно выяснилось, что у доблестных слуг закона на морозе отказывают писчие принадлежности. Ну да, зим-то раньше в России никогда и не было… Как сообщает «Коммерсантъ», для решения этой проблемы из приказа МВД №664 уберут конкретизацию канцелярского товара, которым сотрудники ДПС обязаны заполнять протоколы и прочие необходимые бумаги. Сейчас п. 41 этого самого приказа гласит: «Процессуальные документы должны заполняться разборчиво шариковой ручкой (с наполнителем черного, синего или фиолетового цвета) либо с использованием печатающего устройства».

Фото: Геннадий Черкасов

Естественно, принтеры в каждой патрульной машине не установлены, да и печать на бланках в несколько копий также дело весьма нелегкое. Поэтому в МВД было решено отредактировать этот пункт следующим образом: «Процессуальные документы должны заполняться чернилами черного, синего или фиолетового цвета от руки либо с использованием печатающего устройства. Текст процессуального документа, выполненный от руки, должен быть разборчивым».

Выбор у гаишников, вынужденных на морозе тесно общаться с писчебумажными принадлежностями, все равно невелик. Сбой даст пишущий прибор, заправленный как пастой, так и гелем. Спасут сотрудников ДПС разве что раритетные ручки с пипеткой там или с поршнем, в которые из баночки заливаются жидкие чернила. Но где откопать подобную редкость? Разве что на казенный счет снабдить все экипажи изделиями фирмы «Паркер» с золотыми перьями. Или, наоборот, химическими карандашами — помните, такие тоже когда-то были…

ПДД, ДТП, ГИБДД
16 ноября 2017
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