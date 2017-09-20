ОСАГО подорожает в 5 раз для пьяных водителей

«Коэффициент еще обсуждается, но, я думаю, в случае, если человек был пойман пьяным за рулем, то коэффициент должен быть 5 или что-то в том роде» — заявил в эфире телеканала «Россия 1» замминистра финансов РФ Алексей Моисеев. На днях Министерство финансов опубликовало свой вариант изменения системы ОСАГО. В нем, помимо прочего, Минфин предлагает ввести новые коэффициенты для расчета стоимости полиса ОСАГО. Они будут учитывать наличие у водителя-страхователя административных взысканий за грубые нарушения ПДД. А в случае оснащения машины телематическим следящим комплексом, то коэффициент может учитывать и манеру езды человека. Предлагается также учитывать историю вождения каждого водителя. В том числе путем исключения возможность «обнуления» скидочных коэффициентов при приобретении ОСАГО в случае, когда человек продает одну машину и покупает другую. Напомним, что сейчас средняя по России стоимость полиса ОСАГО, по данным Российского союза автостраховщиков, равна 6000 рублей. В случае введения «пьяного» коэффициента при расчете цены ОСАГО, попавшийся на нетрезвом вождении водитель заплатит за обязательную «автогражданку» уже не менее30 000 рублей.