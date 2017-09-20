ОСАГО подорожает в 5 раз для пьяных водителей

«Коэффициент еще обсуждается, но, я думаю, в случае, если человек был пойман пьяным за рулем, то коэффициент должен быть 5 или что-то в том роде» — заявил в эфире телеканала «Россия 1» замминистра финансов РФ Алексей Моисеев. На днях Министерство финансов опубликовало свой вариант изменения системы ОСАГО. В нем, помимо прочего, Минфин предлагает ввести новые коэффициенты для расчета стоимости полиса ОСАГО. Они будут учитывать наличие у водителя-страхователя административных взысканий за грубые нарушения ПДД. А в случае оснащения машины телематическим следящим комплексом, то коэффициент может учитывать и манеру езды человека. Предлагается также учитывать историю вождения каждого водителя. В том числе путем исключения возможность «обнуления» скидочных коэффициентов при приобретении ОСАГО в случае, когда человек продает одну машину и покупает другую. Напомним, что сейчас средняя по России стоимость полиса ОСАГО, по данным Российского союза автостраховщиков, равна 6000 рублей. В случае введения «пьяного» коэффициента при расчете цены ОСАГО, попавшийся на нетрезвом вождении водитель заплатит за обязательную «автогражданку» уже не менее30 000 рублей.
Стало известно, что Минфин, занимающийся сейчас реформой системы ОСАГО, всерьез рассматривает идею запредельно увеличить стоимость полиса для водителей, попавшихся на пьянке за рулем.