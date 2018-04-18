Как правильно платить штрафы за парковку, чтобы не арестовали на 14 суток

Оказалось, что многие автовладельцы в данному случае неправильно трактуют закон, позволяющий в течение 20-и дней оплатить лишь половину наложенного взыскания. Иными словами, получив штраф в 2500 рублей за нарушение правил парковки в Москве, быстренько оплачивают только 1250 «деревянных» и спят спокойно. А зря, между прочим!

– Автовладельцы забывают, что нарушение правил размещения транспортного средства на платной городской парковке не входит в перечень нарушений ПДД, на которые распространяется данная скидка', — пояснил порталу «АвтоВзгляд» партнер адвокатского бюро «Самойлов, Толпегин и партнеры» Дмитрий Тылту. — Вот и получается, что клиент оплачивая штрафы своевременно и регулярно, но не в полном объеме, совершают новое административное правонарушение, за которое предусматрен двойной размер оплаты штрафа или арест до 14 суток…

Однако, подчеркнул г-н Тылту, с марта 2018 года практика судов по таким «недоплаченным штрафам» изменилась. Отечественная Фемида пришла к мнению, что уплаченная половина штрафа не должна включаться в санкцию за нарушение условий оплаты, а вместо двойной уплаты штрафа гражданам надо назначать лишь доплату недостающей суммы.

Заметим, правда, что подобное лояльное отношение судов к гражданам в данном вопросе — не повсеместная практика, а единичные пока решения, добиться которых от судей без участия в процессе профессионального адвоката довольно сложно. Тем не менее, прецеденты уже есть, а значит со сложившейся системой вполне можно бороться.