Как выбрать место для безопасной парковки

Фото www.parking.vt.edu
Понятное дело, в большом городе водителю не приходится выбирать, где оставить машину. Тесно, и места никогда не хватает. Если необходимо припарковаться на длительный срок, например, на время отпуска, об этом следует позаботиться заранее. Еще сложнее обстоит дело, когда вы торопитесь, а вам необходимо пришвартоваться срочно. И при этом быть максимально уверенным, что с машиной ничего не случится.
Иван Флягин

Сюрпризы случаются самые разные — машину могут угнать, эвакуировать на штрафстоянку, основательно покалечить, хорошенько испачкать да и просто блокировать ей выезд. Все это водитель должен иметь в виду, оставляя свой автомобиль в одиночестве даже совсем ненадолго.

Прежде всего, парковаться следует там, где ваше авто не создаст помех пешеходам и другим транспортным средствам. Правилам остановки и стоянки машин посвящена целая статья ПДД — под номером 12. Чаще всего автолюбители забывают, что нельзя оставлять авто ближе пяти метров до пешеходного перехода и 15 метров от автобусных остановок, вблизи опасных поворотов при видимости дороги менее ста метров, а также в местах, где расстояние до сплошной разделительной линии или противоположного края проезжей части менее трех метров. Услуги эвакуатора потом обходятся в кругленькую сумму.

Выбирая место для длительной стоянки, не стоит экономить и упускать возможность воспользоваться полноценной и охраняемой парковкой. В этом случае, если с машиной что-то произойдет, у вас будет право предъявить законные претензии администрации стоянки. По возможности выбирайте место в тени, а еще лучше под навесом.

Избегайте парковать авто вблизи стройплощадок, чтобы его не повредили осколки бетона, брызги мазута или неуклюжая стройтехника. Кстати, нет никаких гарантий, что рядом с оставленным на продолжительное время автомобилем где-нибудь на пятачке у дома или даже во дворе не прорвет трубу, или ваша «ласточка» внезапно не окажется в эпицентре ремонтных работ. Это еще один убедительный аргумент пользоваться охраняемой стоянкой.

Не стоит надолго бросать автомобиль под деревьями. Зимой сучья ломаются из-за ледяного дождя, летом — от сильного ветра. В теплое время года некоторые виды растительности оставляют на кузове трудновыводимые пятна смолы. А еще на кронах могут гнездиться пернатые, которые оставят о себе напоминание въедливыми кляксами на лакокрасочном покрытии.

Старайтесь не парковаться под окнами зданий, потому что в зимнюю и весеннюю оттепель с крыши падают сосульки, а более увесистые предметы периодически вылетают из окон вне зависимости от времени года. Избегайте парковаться вблизи детских и спортивных площадок, где играют в футбол или хоккей.

По возможности оставляйте машину на ночь в хорошо освящаемых местах, а еще лучше — под объективами камер наблюдения. Видеозапись может стать единственным доказательством вины хулигана-соседа, поцарапавшего гвоздем вашу машину. Чтобы вас не заперли, паркуйтесь таким образом, при котором нарушитель, закрывая вам выезд, одновременно блокирует его и остальным транспортным средствам. Согласитесь, мало, кто решится полностью перегородить движение на дороге.

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16 апреля 2018
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