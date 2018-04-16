Как выбрать место для безопасной парковки

Сюрпризы случаются самые разные — машину могут угнать, эвакуировать на штрафстоянку, основательно покалечить, хорошенько испачкать да и просто блокировать ей выезд. Все это водитель должен иметь в виду, оставляя свой автомобиль в одиночестве даже совсем ненадолго.

Прежде всего, парковаться следует там, где ваше авто не создаст помех пешеходам и другим транспортным средствам. Правилам остановки и стоянки машин посвящена целая статья ПДД — под номером 12. Чаще всего автолюбители забывают, что нельзя оставлять авто ближе пяти метров до пешеходного перехода и 15 метров от автобусных остановок, вблизи опасных поворотов при видимости дороги менее ста метров, а также в местах, где расстояние до сплошной разделительной линии или противоположного края проезжей части менее трех метров. Услуги эвакуатора потом обходятся в кругленькую сумму.

Выбирая место для длительной стоянки, не стоит экономить и упускать возможность воспользоваться полноценной и охраняемой парковкой. В этом случае, если с машиной что-то произойдет, у вас будет право предъявить законные претензии администрации стоянки. По возможности выбирайте место в тени, а еще лучше под навесом.