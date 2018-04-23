Предпринимательница заплатила 144 000 рублей, чтобы выехать за границу

По сообщению пресс-службы УФССП по Республике Башкортостан, зарегистрированная в Кушнаренковском районе, но проживающая фактически в Санкт-Петербурге гражданка разъезжала по всей России, весьма небрежно относясь как к соблюдению ПДД, так и к оплате выписанным за нарушения штрафов. Она проигнорировала предупреждение судебного пристава о необходимости погасить задолженность. Тогда в отношении нерадивой автовладелицы было постановление об ограничении права выезда за пределы РФ.

Через некоторое время нарушительница собралась на форум предпринимателей в Казахстан, но вспомнила, что граница для нее закрыта. Ей пришлось явиться в Службу приставов и в срочном порядке оплатить 219 штрафов, выписанных ГИБДД, а также исполнительский сбор. Автолюбительнице повезло, что пристав оперативно закрыл исполнительное производство, и она смогла выехать по своим бизнес-делам.

Портал «АвтоВзгляд» напоминает, что процедура снятия запрета может затянуться на срок, несколько больший, чем вы рассчитывали. Поэтому лучше заблаговременно предъявить в отдел судебных приставов оплаченную квитанцию и получить постановление об отмене временного ограничения на выезд.