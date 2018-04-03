Как из-за оплаченного штрафа ГИБДД лишиться денег на всех счетах

Даже если вы по-честному заплатили штраф ГИБДД, служба судебных приставов спишет у вас деньги в тройном размере, а потом вам придется убить еще пару рабочих дней на доказательство своей невиновности.
Алексей Батушенко

История началась, как ни странно, еще осенью 2017 года. Именно тогда какой-то «хороший человек» сфотографировал номер машины автора этих строк, припаркованной на гостевой стоянке возле одного из продуктовых магазинов. На основе данного компромата в ноябре 2017-го года ГИБДД выписала штраф за парковку на тротуаре. Ведь по документам эта заасфальтированная площадка, на которой с запасом разъезжаются два грузовика системы КамАЗ, считается тротуаром.

Ну, хорошо, «зло», будем считать, наказано. Но вот незадача: «злодей» (то есть, я) и понятия не имел о том, что его кто-то там оштрафовал — вплоть до начала марта 2018-го. Никаких уведомлений-извещений почта не приносила. А проверять номер своего авто на наличие штрафов через всевозможные интернет-сервисы мне и в голову не приходило, поскольку взысканий за нарушение ПДД не получаю уже чуть ли не десяток лет. Ну не нарушаю, что тут поделаешь.

В начале марта 2018 пришел срок замены водительского удостоверения. Появившись по этому поводу в ГИБДД, я с удивлением услышал, что должен казне 3000 рублей неоплаченного штрафа. Сразу же, 7 марта 2018 года по номеру постановления оплатил эту сумму через банкомат и успокоился, наивно посчитав себя в расчете с государственной казной. Заблуждение было развеяно буквально через 20 дней. Уже 28-го марта банк, ссылаясь на постановление судебного пристава, блокировал все мои счета: зарплатный, расчетный и древний валютный, на котором уже лет 7 «болтается» что-то около 30 евро. При этом на каждом из них, судя по данным из моего «личного кабинета», заблокировалось по 3000 рублей.

То есть, за якобы неуплату честно перечисленных мной 3000 целковых, ФССП вознамерилась получить в общей сложности 9000 рублей! Вопрос банковским клеркам о смысле блокировки сразу трех счетов был переадресован в службу судебных приставов, а я пошел занимать наличку у коллег, поскольку без карточки было не на что купить творог ребенку…

На следующее утро счета внезапно разблокировались и одновременно банк прислал SMS-уведомление, что с них в пользу государства улетучилось 2789 рублей, 2341 рубля и 1210 рублей. Почему при списании фигурировали именно эти суммы — загадка. В любом случае, в счет оплаты уже погашенного(!) штрафа я лишился более чем 6000 рублей. Попытки связаться с приставом (как оказалось позднее — девушкой), организовавшим мне «веселую жизнь», по рабочему телефону успехом не увенчались.

Единственный публичный телефон Межрайонного отдела судебных приставов по взысканию административных штрафов №4 города Москвы оказался безнадежно занят. Пришлось ехать… На сайте московского управления ФССП русским по белому значится, что приставы «на местах» принимают по вторникам и четвергам. Отпросился (под зубовный скрежет начальника) с работы в четверг. Заглядываю в кабинет с табличкой, на которой значится фамилия интересующей меня приставши. Случившаяся там в тот момент дама сообщает, что сегодня у приставов, на самом деле, приема нет и появляются они не во вторник-четверг, как указано на сайте ФССП, а исключительно по понедельникам-средам-пятницам — «до свиданья-приходите-завтра»…

Делать нечего, опять отпросился на работе. Опять поперся на другой конец Москвы на следующий день. И обнаружил в том же кабинете вчерашнюю девушку, но уже в форменном кителе мерзко-болотного цвета. Она-то и оказалась той самой «приставкой», обеспечившей меня на несколько дней незабываемыми эмоциями! Объяснить мне, с какого перепугу информация о моем оплаченном штрафе не дошла до ее службы аж за 20 дней, красавица прогнозируемо не смогла. Кроме того, я так и не сумел добиться от нее ответа на вопрос, почему с меня списали не 3000 рублей «якобы долга», а все 6000. «Система предоставляет данные по всем счетам должника», — единственное, что смогла вразумительно пояснить дама. Но заверила: деньги на мой банковский счет должны вернуться примерно через неделю. Этого пока еще не случилось, но — будем надеяться.

Редакция портала «АвтоВзгляд» попросила прокомментировать ситуацию представителей ФССП, но на данный момент ответ на запрос в редакцию еще не поступил.

Теперь меня напрягает еще кое-что. На днях должен состояться суд, где меня, как «матерого неплательщика 3000 рублей», скорее всего накажут по статье 20.25 КоАП — примерно также как и скандально известную стиртрейсершу Мару Багдасарян — «от штрафа в двойном размере неуплаченного до 15 суток ареста». То есть, как минимум, на 6000 рублей в пользу государства. Ознакомившись на практике с методами работы системы взыскания, я уже готов к тому, что очередная миловидная девушка в форме срубит с меня не 6000 рублей, а втрое больше — 18 000, ни ей, ни моему банку ведь не жалко…

штрафы, суд, ПДД, КоАП, пристав, ГИБДД
3 апреля 2018
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