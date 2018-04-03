Как из-за оплаченного штрафа ГИБДД лишиться денег на всех счетах

История началась, как ни странно, еще осенью 2017 года. Именно тогда какой-то «хороший человек» сфотографировал номер машины автора этих строк, припаркованной на гостевой стоянке возле одного из продуктовых магазинов. На основе данного компромата в ноябре 2017-го года ГИБДД выписала штраф за парковку на тротуаре. Ведь по документам эта заасфальтированная площадка, на которой с запасом разъезжаются два грузовика системы КамАЗ, считается тротуаром.

Ну, хорошо, «зло», будем считать, наказано. Но вот незадача: «злодей» (то есть, я) и понятия не имел о том, что его кто-то там оштрафовал — вплоть до начала марта 2018-го. Никаких уведомлений-извещений почта не приносила. А проверять номер своего авто на наличие штрафов через всевозможные интернет-сервисы мне и в голову не приходило, поскольку взысканий за нарушение ПДД не получаю уже чуть ли не десяток лет. Ну не нарушаю, что тут поделаешь.

В начале марта 2018 пришел срок замены водительского удостоверения. Появившись по этому поводу в ГИБДД, я с удивлением услышал, что должен казне 3000 рублей неоплаченного штрафа. Сразу же, 7 марта 2018 года по номеру постановления оплатил эту сумму через банкомат и успокоился, наивно посчитав себя в расчете с государственной казной. Заблуждение было развеяно буквально через 20 дней. Уже 28-го марта банк, ссылаясь на постановление судебного пристава, блокировал все мои счета: зарплатный, расчетный и древний валютный, на котором уже лет 7 «болтается» что-то около 30 евро. При этом на каждом из них, судя по данным из моего «личного кабинета», заблокировалось по 3000 рублей.