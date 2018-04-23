Перед майскими праздниками заработает новая ловушка для водителей

Аккурат к началу майских праздников власти приготовили для автовладельцев малоприятный сюрприз — фактически новую ловушку для сбора штрафов. Дело в том, что на последний рабочий день перед долгими майскими праздниками приходится дата вступления в силу поправок в ПДД, принятых еще осенью прошлого года. Речь идет о постановлении Правительства РФ № 1276 от 20 октября 2017 года. В нем, если кто не помнит, власти внесли правку в пункт, описывающий проезд перекрестков — 13.2. ПДД. Он вот-вот зазвучит следующим образом: «запрещается выезжать на перекресток, пересечение проезжих частей или участка перекрестка, обозначенного разметкой 1.26 (то есть желтой клетчатой разметкой), если впереди по пути следования образовался затор, который вынудит водителя остановиться, создав препятствие для движения транспортных средств в поперечном направлении».

Исключение из этого требования сделаны лишь для машин, водители которых поворачивают или разворачиваются на перекрестке. Перед перекрестком с «вафельницей» дорожные службы должны будут разместить специальные предупреждающие знаки — на расстоянии не более 30 метров от его границы. Из текста постановления следует, что поправка в ПДД начинает действовать через 180 дней после утверждения правительством, то есть 28 апреля 2018 года. Кара за пренебрежение правилами проезда перекрестков описана в статье 12.13 КоАП.