Перед майскими праздниками заработает новая ловушка для водителей

Изменения в ПДД, касающиеся желтой «вафельной» разметки на перекрестках, вступают в силу 28 апреля 2018 года. С этого момента камеры автоматической фиксации начнут рассылать водителям штрафы с проблемных перекрестков.
Максим Строкер

Аккурат к началу майских праздников власти приготовили для автовладельцев малоприятный сюрприз — фактически новую ловушку для сбора штрафов. Дело в том, что на последний рабочий день перед долгими майскими праздниками приходится дата вступления в силу поправок в ПДД, принятых еще осенью прошлого года. Речь идет о постановлении Правительства РФ № 1276 от 20 октября 2017 года. В нем, если кто не помнит, власти внесли правку в пункт, описывающий проезд перекрестков — 13.2. ПДД. Он вот-вот зазвучит следующим образом: «запрещается выезжать на перекресток, пересечение проезжих частей или участка перекрестка, обозначенного разметкой 1.26 (то есть желтой клетчатой разметкой), если впереди по пути следования образовался затор, который вынудит водителя остановиться, создав препятствие для движения транспортных средств в поперечном направлении».

Исключение из этого требования сделаны лишь для машин, водители которых поворачивают или разворачиваются на перекрестке. Перед перекрестком с «вафельницей» дорожные службы должны будут разместить специальные предупреждающие знаки — на расстоянии не более 30 метров от его границы. Из текста постановления следует, что поправка в ПДД начинает действовать через 180 дней после утверждения правительством, то есть 28 апреля 2018 года. Кара за пренебрежение правилами проезда перекрестков описана в статье 12.13 КоАП.

За выезд на перекресток или пересечение проезжей части дороги в случае образовавшегося затора, который вынудил водителя остановиться, создав препятствие для движения транспортных средств в поперечном направлении, полагается штраф в размере 1000 рублей.

Следует признать, что в заторах на пересечениях дорог водители виноваты далеко не всегда. Гораздо чаще дорожные коллапсы подобного рода создаются благодаря бездумной организации дорожного движения. Режим работы светофора при этом применяется такой, что в сложившейся ситуации проехать на свой разрешающий сигнал водители не могут физически. Как правило, это происходит потому, что когда загорается зеленый сигнал, оказывается, что все пространство дороги за светофором уже занято машинами, влившимися туда с примыкающей улицы.

Проехать перекресток в таких условиях становится возможным лишь выкатившись на него и оставшись тут, когда тебе загорится уже красный свет. Да, при этом нарушаешь ПДД, физически перегораживая проезд в поперечном направлении. Но что делать людям, если умники из городской конторки по организации дорожного движения запрограммировали тут такую проблему? И теперь, начиная с ближайших майских праздников, на основе поправок в ПДД о «желтой вафельнице» в таких местах начнут массово появляться камеры автоматической фиксации и полетят в массовом порядке «письма счастья».

штрафы, письма счастья, ПДД, КоАП, ГИБДД
23 апреля 2018
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