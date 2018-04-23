Американцев начали приучать к механической коробке передач

Всем давно известно, что американцы предпочитают подкрепляться в «Макдоналдс», невзирая на то, в какой стране они находятся, и игнорируя самую изысканную местную кухню. Помимо этого, они давно разучились ездить на автомобилях с механической коробкой передач. Как сообщает газета Los Angeles Times, в 2006 году такой тип трансмиссии был доступен лишь у лишь 47% продававшихся в стране моделей.

Естественно, это совсем не значит, что американцы их активно заказывали. Речь идет исключительно о потенциальной возможности получить машину «на руке» — остальные 53% транспортных средств «механикой» не комплектовались в принципе. Так вот, к лету 2016 года доля автомобилей, напрочь лишенных «мешалки», достигла уже 73%. В реальности 97% автовладельцев США предпочитают сейчас автоматическую коробку передач.

Однако что-то такое нехорошее витает в атмосфере Соединенных Штатов. То ли Трамп запугал японских автопроизводителей возможными ограничениями доступа к обширнейшему рынку своей страны, то ли сами японцы чувствуют приближение кризиса, когда потребуются более дешевые автомобили. Так или иначе, но они решили вдруг напомнить янки о том, что помимо привычного им «автомата» существует богатый выбор моделей с механическими коробками передач.