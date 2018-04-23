Американцев начали приучать к механической коробке передач

Американское подразделение Honda напомнило автовладельцам Соединенных Штатов, что у множества ее моделей есть версии с механической коробкой передач, а посему неплохо было бы научиться ею пользоваться. Компания даже опубликовала ролик-инструкцию на YouTube.
Всем давно известно, что американцы предпочитают подкрепляться в «Макдоналдс», невзирая на то, в какой стране они находятся, и игнорируя самую изысканную местную кухню. Помимо этого, они давно разучились ездить на автомобилях с механической коробкой передач. Как сообщает газета Los Angeles Times, в 2006 году такой тип трансмиссии был доступен лишь у лишь 47% продававшихся в стране моделей.
Естественно, это совсем не значит, что американцы их активно заказывали. Речь идет исключительно о потенциальной возможности получить машину «на руке» — остальные 53% транспортных средств «механикой» не комплектовались в принципе. Так вот, к лету 2016 года доля автомобилей, напрочь лишенных «мешалки», достигла уже 73%. В реальности 97% автовладельцев США предпочитают сейчас автоматическую коробку передач.
Однако что-то такое нехорошее витает в атмосфере Соединенных Штатов. То ли Трамп запугал японских автопроизводителей возможными ограничениями доступа к обширнейшему рынку своей страны, то ли сами японцы чувствуют приближение кризиса, когда потребуются более дешевые автомобили. Так или иначе, но они решили вдруг напомнить янки о том, что помимо привычного им «автомата» существует богатый выбор моделей с механическими коробками передач.
Поскольку амнезия в американском обществе зашла достаточно далеко, для создания ролика Honda не смогла найти даже ведущего-аборигена. О всех прелестях ручной трансмиссии зрителям поведал некто Зак Власюк (такая чисто английская фамилия… ну, может, ирландская…), сотрудник отдела по связям с общественностью Honda и Acura. Сев за руль Accord десятого поколения, он постарался рассказать и показать неофитам, как работать ручкой переключения передач, для чего предназначена третья педаль, как и когда нужно ее нажимать.
Комментарии к ролику в основном появляются благосклонные, вроде: «Спасибо, Honda!» Однако попадаются и пессимисты вроде пользователя A Bc, язвительно отреагировавшего на попытку автостроителя расширить обывательский кругозор: «Так же бессмысленно, как готовить суп на костре на улице, а не на кухонной плите».
Казалось бы, что нам до этих американцев? Но ведь и у нас отмирание механической коробки передач происходит ударными темпами. В прошлом году доля новых автомобилей с «автоматом» в общем объеме продаж составила 54,1%.