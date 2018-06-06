Полосы общественного транспорта в Москве делают «жирнее»

Полосы, выделенные для движения наземного общественного транспорта, в столице будут рисовать на асфальте по-новому.

— Необходимость ввода нового стандарта нам подсказали сами пассажиры, обратив внимание, что даже на участках, где уже есть выделенные полосы, остаются локальные проблемы с задержками, — сообщил глава Дептранса Москвы Максим Ликсутов.

Новый стандарт дорожной разметки полос общественного транспорта подразумевает, что в проблемных местах «выделенка» будет отделена от прочих полос движения своего рода «буферным» рисунком, нанесенным на полотно дороги. Он сделает ее заметнее, пояснил г-н Ликсутов РИА Новости. По его словам, «буфер» появится за счет дальнейшего сужения полос движения автомобилей.

На данный момент дорожная разметка «выделенок» обновлена на 50 километрах городских улиц, включая проспект Мира, Ленинградское и Каширское шоссе и Нижегородскую улицу.