Ликсутов вновь заговорил о платном въезде в центр городов

Фото: Геннадий Черкасов
Максим Ликсутов в очередной раз поднял тему платных парковок во дворах и въезда в центр ключевых городов страны. Выдыхаем — по словам заммэра столицы, власти не обсуждают подобные нововведения. Горожанам опасаться нечего. Пока нечего…
Мирон Горин

Как рассказал г-н Ликсутов в эфире радиостанции «Коммерсант FM», вопрос о плате за парковку во дворах не допускался «ни в мыслях, ни в обсуждениях». Он пояснил, что по части взимания денег за стоянку во дворах позиция столичных властей ограничивается шлагбаумами, но даже место установки шлагбаума выбирают сами жители.

– Вопрос о том, чтобы в каком-то даже страшном сне вводить за это плату, со стороны правительства Москвы никогда не стоял, говорю вам официально, — заявил глава Дептранса.

То же самое касается и идеи платного въезда: «Это никак не связано ни с выборами, ни с какими-то избирательными циклами, этот вопрос пока не обсуждается», — подчеркнул Ликсутов.

Рискнем предположить, что ключевое слово в его высказываниях — «пока». Впрочем, поживем — увидим.

парковка, платная парковка, платные дороги, дорога, трасса, дептранс
30 мая 2018
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