Ликсутов вновь заговорил о платном въезде в центр городов

Как рассказал г-н Ликсутов в эфире радиостанции «Коммерсант FM», вопрос о плате за парковку во дворах не допускался «ни в мыслях, ни в обсуждениях». Он пояснил, что по части взимания денег за стоянку во дворах позиция столичных властей ограничивается шлагбаумами, но даже место установки шлагбаума выбирают сами жители.

– Вопрос о том, чтобы в каком-то даже страшном сне вводить за это плату, со стороны правительства Москвы никогда не стоял, говорю вам официально, — заявил глава Дептранса.

То же самое касается и идеи платного въезда: «Это никак не связано ни с выборами, ни с какими-то избирательными циклами, этот вопрос пока не обсуждается», — подчеркнул Ликсутов.

Рискнем предположить, что ключевое слово в его высказываниях — «пока». Впрочем, поживем — увидим.