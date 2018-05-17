Тест-драйв KIA Sorento Prime: «японцам» и не снилось

Если бы кто-то лет 10—15 назад сказал, что о корейских машинах мне будет примерно также трудно писать, как и о «немцах», я бы только посмеялся. А ведь так оно и случилось: как же сложно найти изюминку в машине, которой можно поставить «хорошо» практически по всем параметрам! Вот и с обновленным KIA Sorento Prime пришлось помучиться.
Алексей Батушенко

Нет, не пугайтесь за состояние разума автора этих строк: я не собираюсь убеждать читателя, что обновленный «кореец» дорос уровня хотя бы VW Touareg. Однако надо признать, что корейские инженеры демонстрируют мощный прогресс в правильном направлении. К тому же и стоит корейский кроссовер практически вдвое дешевле упомянутого немецкого «аналога». Догнать германский автопром корейцам пока не по зубам, но другую «планку» они уже взяли. Называется этот рубеж «японское качество».

Так сложилось, что параллельно с тест-драйвом KIA Sorento Prime в комплектации GT Line мне пришлось периодически садиться за руль Lexus RX текущего поколения. Этот импровизированный «сравнительный тест» привел в очередной раз к печальным для японцев выводам: корейские автопроизводители прочно обосновались на том же уровне, что и они. Я имею в виду и технические характеристики машин, и дизайн, и эргономику и все-все-все. Понимаю: для Lexus это я сейчас совсем обидно сказал. Но что поделать, если оно так и есть: Sorento Prime предлагает владельцу все то же самое, что и RX. Только дизайн другой — не хуже и не лучше, просто иной. И еще отсутствие гибридных силовых установок в линейке. Последнее можно смело считать, скорее, плюсом, нежели недостатком.

Сравнения сравнениями, но нас в данном случае интересует Sorento, а не посторонние «японцы». Что же изменилось в KIA Sorento Prime в ходе рестайлинга? Во внешности бросается в глаза новый дизайн бамперов. Это даже вызвало увеличение продольного габарита машины на пару сантиметров — до 4,8 метра.

Как и предписывают классические каноны фейслифта, в ходе него подверглись модификации фары головного света, задние фонари и противотуманки Sorento. Некоторое изменение рисунка «гриля» решетки радиатора можно заметить, только если очень внимательно присматриваться. «Наша» версия машины — GT Line — внешне отличается от стандартной еще и дизайном передних противотуманок, мелкими штрихами в отедлке, красными суппортами колес, да кричащими шильдиками.

Привычный по прочим моделям бренда стиль оформления «приборки», центрально консоли, рулевого колеса тут, как и раньше, крайне сложно отнести к какой-либо определенной школе. Дизайн, судя по всему, ориентирован на своего рода «гражданина мира». Здесь нет и намека ни на немецкий консерватизм, ни на натужную попытку родить нечто запоминающееся, как бывает у некоторых японских брендов, ни на безвкусную дешевку в китайском стиле. То есть все добротно и хрошо. Но, как говорится, без претензий.

Крайне сложно найти, за что стоит всерьез поругать инженеров и дизайнеров, но и восторгаться взахлеб тоже, вроде как, особых поводов не наблюдается. Опции, как в премиум-классе. Разве что придется обойтись без самых новомодных ассистентов вождения — но кто у нас ими толком пользуется-то? «Мультимедийка» — с большим тач-скрином и дружащая с Apple CarPlay и AndroidAuto. Эргономика — без нареканий. Порадовала конструкция передних сидений, которые демонстрируют выраженную боковую поддержку. Еще совсем недавно этого у «корейцев» на наблюдалось в принципе. В общем — все на уровне. Не на острие, так сказать, развития мирового автопрома, но где-то совсем рядом с ним.

И все это салонное благополучие сдобрено штрихами в стиле GT Line: соответствующими логотипами на обивке кресел, перфорированной кожей обода рулевого колеса, своеобразным оформлением рукоятки селектора трансмиссии SUV. При этом обитателя салона не покидает ощущение, что его создатели нацеливались, преимущественно, на максимальный комфорт для водителя и пассажиров.

Но при этом умудрились не переусердствовать в своем рвении и остались в рамках более-менее европейских взглядов на этот вопрос. Что касается ходовых качеств автомобиля, то тут корейцы тоже доказали: они, как минимум, не хуже японцев научились конструировать подвеску, трансмиссию и двигатели.

Однозначно порадовал KIA Sorento Prime работой подвески! Прошлые поколения машин KIA радовали плавностью и комфортом лишь на ровной дороге с новеньким асфальтом, но даже средненькие неровности вынуждали их трястись и подскакивать как припадочных. А подвеска нашего Sorento Prime показала, что может и по ровной дороге плавно нести тела пассажиров, и спокойно «глотать» здоровенные ямы в асфальте, и практически не замечать трамвайных рельс, и в быстрых поворотах не напрягать водителя излишними кренами или поползновениями уйти с траектории. С учетом кроссоверной специфики модели, разумеется.

Да и тандем мотор-коробка порадовал. Нам досталось сочетание бензинового 3,5-литрового V6 мощностью 249 л. с. и 8-ступенчатого «автомата». Вопреки ожиданиям, за время тест-драйва заправка машины топливом отнюдь не «обожрала» кошелек. Расход оказался вполне приемлемым, несмотря на то, что автор этих строк совершенно не стеснялся при всяком удобном случае проверить утверждение корейцев, что Sorento с таким движком разгоняется «до сотни» за 7,5 секунды.

При езде по городу кроссовер показал средний расход на уровне 13,5—14 литров на 100 км. По трассе в режиме 110—125 км/ч с применением круиз-контроля на приборке высвечивается около 10,5 л/100 км. Но если зажать любовь к быстрой езде в кулак скаредности, можно и рекорд топливной экономичности поставить. Для этого нужно установить круиз-контроль на уровень 75—77 км/ч и впасть в пенсионерскую нирвану правой полосы ровного шоссе. Расход может опуститься до смешных 7,5 л/100 км. И это с почти 250-сильным V6 под капотом!

Заслуга в такой экономии, полагаю, лежит в основном на 8-ступенчатом «автомате». На высшей передаче скорость 75 км/ч примерно соответствует оборотам холостого хода двигателя. Вот и получается экономить.

Но что особенно порадовало, так это стоимость модели. В самой дорогой комплектации GT Line с самым мощным мотором, кучей дополнительных опций и прочим цена KIA Sorento Prime не дотягивает до 3 млн. рублей. Японцам такое и не снилось…

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17 мая 2018
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