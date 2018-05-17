Тест-драйв KIA Sorento Prime: «японцам» и не снилось

Нет, не пугайтесь за состояние разума автора этих строк: я не собираюсь убеждать читателя, что обновленный «кореец» дорос уровня хотя бы VW Touareg. Однако надо признать, что корейские инженеры демонстрируют мощный прогресс в правильном направлении. К тому же и стоит корейский кроссовер практически вдвое дешевле упомянутого немецкого «аналога». Догнать германский автопром корейцам пока не по зубам, но другую «планку» они уже взяли. Называется этот рубеж «японское качество».

Так сложилось, что параллельно с тест-драйвом KIA Sorento Prime в комплектации GT Line мне пришлось периодически садиться за руль Lexus RX текущего поколения. Этот импровизированный «сравнительный тест» привел в очередной раз к печальным для японцев выводам: корейские автопроизводители прочно обосновались на том же уровне, что и они. Я имею в виду и технические характеристики машин, и дизайн, и эргономику и все-все-все. Понимаю: для Lexus это я сейчас совсем обидно сказал. Но что поделать, если оно так и есть: Sorento Prime предлагает владельцу все то же самое, что и RX. Только дизайн другой — не хуже и не лучше, просто иной. И еще отсутствие гибридных силовых установок в линейке. Последнее можно смело считать, скорее, плюсом, нежели недостатком.

Сравнения сравнениями, но нас в данном случае интересует Sorento, а не посторонние «японцы». Что же изменилось в KIA Sorento Prime в ходе рестайлинга? Во внешности бросается в глаза новый дизайн бамперов. Это даже вызвало увеличение продольного габарита машины на пару сантиметров — до 4,8 метра.