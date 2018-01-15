Ликсутов объявил о новом расширении зоны платной парковки в Москве

Заместитель мэра, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов сообщил, что зона платной парковки ни улицах Москвы может быть увеличена.

— Возможны точечные небольшие зоны расширения, потому что мы постоянно получаем подобные просьбы от муниципальных депутатов и местных жителей. Но глобального расширения уже не будет, мы уже основной объем сделали, — сообщил он газете «Коммерсант».

На помним, что последнее расширение зоны платной парковки в Москве состоялось летом С 25 июля прошлого года стала платной стоянка на двух улицах в районе Марьина Роща на северо-востоке города. Речь идет об улице Анненская и Проектируемом проезде № 1135, где стоимость парковки составила 40 рублей в час.