Штраф за нарушение ПДД на ж/д переезде вырастет в пять раз

Напомним, в статье 12.10 КоАП сказано, что нельзя пересекать железнодорожные пути вне железнодорожного переезда, выезжать на железнодорожный переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме, при запрещающем сигнале светофора или дежурного по переезду. Кроме того, на ж/д переезде нельзя останавливаться и тем более парковаться.

Сегодня за эти нарушения предусмотрен штраф в 1000 рублей или лишение «прав» на срок от 3 до 6 месяцев. За игнорирование других правил переезда автолюбителей ждет только денежное взыскание — те же 1000 рублей (при рецидиве — лишение в/у на 1 год). Когда же новый законопроект станет законом, вместо тысячи «деревянных» доморощенные шумахеры будут расставаться с 5000 рублей. А к перечню серьезных нарушений в статье добавится еще одно: «проезд через нерегулируемый железнодорожный переезд, если к переезду в пределах видимости приближается поезд (локомотив, дрезина)».

Ужесточение закона возникло не на пустом месте. Как ни странно, на переездах случается довольно много аварий, при чем с человеческими жертвами. Только за последние 5 месяцев случилось 117 подобных ДТП с участием 78 человек, 19 из них погибли. По статистике до 300 автомобилей в год сталкиваются с железнодорожными составами.