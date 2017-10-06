Человеческий фактор: новые подробности страшного ДТП под Владимиром

Столкновение железнодорожного состава с автобусом на переезде во Владимирской области в районе Покрова произошло 6 октября в 3.39 по московскому времени. Пассажирский поезд «Санкт-Петербург—Нижний Новгород», по предварительным данным, врезался в заглохший на переезде рейсовый автобус с казахстанскими номерами. Согласно одной из версий, машина марки Mercedes сломалась прямо на переезде и два водителя-казаха решили чинить ее на месте, не будя пассажиров — 56 граждан Узбекистана. Машинист поезда применил экстренное торможение, но аварии избежать не удалось. Локомотив ударил в бок автобуса и протащил его по ходу своего следования более сотни метров.
Следственный комитет на данный момент подтвердил гибель 16 человек. Среди жертв аварии один ребенок. Еще двое детей и один взрослый госпитализированы в крайне тяжелом состоянии. Всего в Петушинскую районную больницу доставлены пять пострадавших в аварии. Сообщается, что по факту ДТП уже возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ — «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Доминирующим фактором, приведшим к ДТП, стало техническое состояние автобуса.