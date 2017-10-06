Человеческий фактор: новые подробности страшного ДТП под Владимиром

По данным Следственного комитета, в крупной аварии, произошедшей на железнодорожном переезде во Владимирской области, погибло 16 человек, было ранено пятеро. По предварительным данным трагедию можно было предотвратить, но водители автобуса до этого не додумались.
Максим Строкер

Столкновение железнодорожного состава с автобусом на переезде во Владимирской области в районе Покрова произошло 6 октября в 3.39 по московскому времени. Пассажирский поезд «Санкт-Петербург—Нижний Новгород», по предварительным данным, врезался в заглохший на переезде рейсовый автобус с казахстанскими номерами. Согласно одной из версий, машина марки Mercedes сломалась прямо на переезде и два водителя-казаха решили чинить ее на месте, не будя пассажиров — 56 граждан Узбекистана. Машинист поезда применил экстренное торможение, но аварии избежать не удалось. Локомотив ударил в бок автобуса и протащил его по ходу своего следования более сотни метров.

Следственный комитет на данный момент подтвердил гибель 16 человек. Среди жертв аварии один ребенок. Еще двое детей и один взрослый госпитализированы в крайне тяжелом состоянии. Всего в Петушинскую районную больницу доставлены пять пострадавших в аварии. Сообщается, что по факту ДТП уже возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ — «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Доминирующим фактором, приведшим к ДТП, стало техническое состояние автобуса.

Но на этот раз у отечественных бойцов за безопасность на транспорте из числа законотворцев и политиков, не будет повода раскудахтаться о необходимости новых ужесточений в отношении российских пассажирских перевозчиков. А все потому, что разбитый автобус имел казахские госномера. То есть за его техническое состояние, по идее, отвечают надзорные органы Казахстана. Техрегламент допуска транспортных средств на дороги у России и этой гордой республикой общий, а потому невозможно даже запретить казахам на казахских автобусах ездить по России.

Человеческих жертв в этой аварии вполне можно было избежать — если б хоть один из пары казахских водил додумался заранее, а не в последний момент разбудить и любой ценой выгнать пассажиров из «сдохшего» в столь опасном месте автобуса. В идеале им следовало бы отправить по паре пассажиров по железнодорожным путям в обе стороны от переезда навстречу приближающимся поездам — чтобы махали над головой какими-нибудь тряпками, привлекая внимание машинистов. Так, скорее всего, столкновения поезда с автобусом удалось бы предотвратить. Вышло так, что один из водителей стал орать и выгонять пассажиров только когда поезд показался в непосредственной близости. Он, кстити, тоже оказался в числе погибших. «Человеческий фактор», организовавший все это, на данный момент следствие оценивает по ст. 263 УК РФ. Максимальный тюремный срок по ней — 8 лет заключения, но вряд ли кого-то посадят. Как чаще всего бывает в таких случах, всю вину постараются списать на мертвого, ему уже все равно ведь…

ПДД, авария, ДТП
6 октября 2017
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