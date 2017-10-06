Человеческий фактор: новые подробности страшного ДТП под Владимиром

Но на этот раз у отечественных бойцов за безопасность на транспорте из числа законотворцев и политиков, не будет повода раскудахтаться о необходимости новых ужесточений в отношении российских пассажирских перевозчиков. А все потому, что разбитый автобус имел казахские госномера. То есть за его техническое состояние, по идее, отвечают надзорные органы Казахстана. Техрегламент допуска транспортных средств на дороги у России и этой гордой республикой общий, а потому невозможно даже запретить казахам на казахских автобусах ездить по России.

Человеческих жертв в этой аварии вполне можно было избежать — если б хоть один из пары казахских водил додумался заранее, а не в последний момент разбудить и любой ценой выгнать пассажиров из «сдохшего» в столь опасном месте автобуса. В идеале им следовало бы отправить по паре пассажиров по железнодорожным путям в обе стороны от переезда навстречу приближающимся поездам — чтобы махали над головой какими-нибудь тряпками, привлекая внимание машинистов. Так, скорее всего, столкновения поезда с автобусом удалось бы предотвратить. Вышло так, что один из водителей стал орать и выгонять пассажиров только когда поезд показался в непосредственной близости. Он, кстити, тоже оказался в числе погибших. «Человеческий фактор», организовавший все это, на данный момент следствие оценивает по ст. 263 УК РФ. Максимальный тюремный срок по ней — 8 лет заключения, но вряд ли кого-то посадят. Как чаще всего бывает в таких случах, всю вину постараются списать на мертвого, ему уже все равно ведь…