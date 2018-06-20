Как не лишиться «прав» за пересечение двойной сплошной

Российским автомобилистам хорошо известны случаи, когда за один только наезд на двойную сплошную водителей пытались лишить «прав». И некоторые такие попытки даже увенчались успехом. Портал «АвтоВзгляд» расскажет о пересечениях двойной сплошной, из-за которых вас могут максимум оштрафовать, но никак не лишить водительского удостоверения.
Марина Ведяшкина

Объезд препятствия

Здесь важно убедиться, что другого варианта объехать преграду действительно нет, и единственная возможность продолжить движение лежит через встречную полосу. Помните, что пробка или автобус, высаживающий пассажиров, не является препятствием и не предоставляет вам сертификат на выезд на «встречку». Но даже для ситуации, когда вы объезжаете препятствие, в КоАП отдельным пунктом прописан штраф. Согласно Кодексу, выезд на «встречку», либо на трамвайные пути встречного направления при таком маневре, опустошит кошелек а 1000—1500 рублей (ч.3 ст. 12.15).

Разворот

Можно удивляться сколько угодно, но такой опасный маневр лишит водителя только денег. Он будет стоить нарушителю столько же, сколько объезд препятствия: согласно ч.2 ст. 12.16 КоАП РФ, поворот налево или разворот в нарушение требований разметки или знаков влечет наложение штрафа в 1000—1500 ₽ Правда, и здесь есть нюансы. Если по какой-то причине вы развернетесь не сразу, а проехав даже пару метров, это будет уже не просто разворот, а езда по «встречке» со всеми вытекающими.

Наехал колесом

Опытный водитель в состоянии четко оценивать габариты своего авто, а вот начинающий может не слишком хорошо их чувствовать и «плавать» по полосе, иногда даже выезжая из нее и задевая разделительную разметку, в том числе двойную сплошную. Да и водители со стажем, например, стоя в пробке, могут захотеть «выглянуть» влево и посмотреть, что там впереди, оказавшись одним колесом на двух параллельных. Но стоит ли прощаться с «правами», если слегка наехал на такую разделительную?

Здесь на помощь приходят ПДД и правила расположения транспортного средства в полосе, которые требуют, чтобы водитель не пересекал сплошные линии разметки, разделяющие полосы движения. А если уж пересек — будь добр заплатить 1500 рублей в казнуштрафа (согласно ч.1ст. 12.15 КоАП). Сурово, но все же не так плохо, как лишение «прав», не так ли?

Избежать ДТП

Правила требуют от водителя в случае возникновения опасной ситуации принять любые меры для предотвращения ДТП, вплоть до полной остановки. Но рефлекторно автомобилист все равно, скорее всего, дернет рулем в сторону, чтобы попытаться уклониться от столкновения.

Очевидно, что закон не поощряет выезд на «встречку» в качестве варианта уйти от аварии, так как это может спровоцировать еще более страшное столкновение. Но в случае, если удастся доказать, что вы не ради забавы выехали на полосу, предназначенную для встречного движения, а пытались предотвратить ДТП, шанс отделаться испугом, то есть штрафом в 5000 рублей вместо лишения на срок до полугода, достаточно велик. Сохраните запись с видеорегистратора (если у вас его нет, попытайте счастья, поискав записи на месте у водителей, которые оказались рядом), найдите свидетелей — все это добавит веса вашему рассказу.

встречная полоса, штрафы, лишение прав, ПДД, КоАП, безопасность дорожного движения
20 июня 2018
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