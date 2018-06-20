Как не лишиться «прав» за пересечение двойной сплошной

Объезд препятствия

Здесь важно убедиться, что другого варианта объехать преграду действительно нет, и единственная возможность продолжить движение лежит через встречную полосу. Помните, что пробка или автобус, высаживающий пассажиров, не является препятствием и не предоставляет вам сертификат на выезд на «встречку». Но даже для ситуации, когда вы объезжаете препятствие, в КоАП отдельным пунктом прописан штраф. Согласно Кодексу, выезд на «встречку», либо на трамвайные пути встречного направления при таком маневре, опустошит кошелек а 1000—1500 рублей (ч.3 ст. 12.15).

Разворот

Можно удивляться сколько угодно, но такой опасный маневр лишит водителя только денег. Он будет стоить нарушителю столько же, сколько объезд препятствия: согласно ч.2 ст. 12.16 КоАП РФ, поворот налево или разворот в нарушение требований разметки или знаков влечет наложение штрафа в 1000—1500 ₽ Правда, и здесь есть нюансы. Если по какой-то причине вы развернетесь не сразу, а проехав даже пару метров, это будет уже не просто разворот, а езда по «встречке» со всеми вытекающими.

Наехал колесом

Опытный водитель в состоянии четко оценивать габариты своего авто, а вот начинающий может не слишком хорошо их чувствовать и «плавать» по полосе, иногда даже выезжая из нее и задевая разделительную разметку, в том числе двойную сплошную. Да и водители со стажем, например, стоя в пробке, могут захотеть «выглянуть» влево и посмотреть, что там впереди, оказавшись одним колесом на двух параллельных. Но стоит ли прощаться с «правами», если слегка наехал на такую разделительную?