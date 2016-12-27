Почему в Москве стали чаще угонять авто корейских марок

Фото starweekly.com.au
Согласно официальной статистике ГИБДД, самой угоняемой машиной в Москве в первом полугодии 2016 года стал Hyundai Solaris, втрое место принадлежит Mazda3, а третье — KIA Rio. Далее расположились Ford Focus и выбивающийся из общего ряда Range Rover Evoque.

Михаил Ростарчук

При этом, утверждают сыщики, общее количество угонов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилось на 11%. Однако если сравнивать количество угнанных машин за семь месяцев прошлого и нынешнего года, то в 2015-м автоворы умыкнули в столице 7567 авто, а в 2016-м — 8700. То есть на лицо рост автокраж, и что покажут итоговые годовые цифры — одному богу известно. Однако эксперты портала «АвтоВзгляд» утверждают, что число подобных преступлений будет расти, поскольку в условиях кризиса появился устойчивый спрос на недорогие запчасти. И изменения в предпочтениях угонщиков Москвы связаны именно с этим фактором. По данным столичного уголовного розыска, не менее трети угнанных в городе машин отправляются в разборку. Еще у 40% похищенного транспорта перебивают номера агрегатов для дальнейшей легализации под документами других машин.

В целом же по России число угонов сократилось (за семь месяцев 2015-го украдено 36 323 авто, а за аналогичный период 2016-го — 34 209). При этом лидерами угонов по-прежнему остаются автомобили LADA. Так в 2015- v самой угоняемой на Юге России стала модель LADA Granta, она занимала лидирующую позицию с долей в 18,6% от общего количества угонов в регионе, однако отечественные машины не вошли в ТОП-10 по угонам в столице.

Фото highwaymail.co.za

— Лидирующие позиции по угонам в столице занимают корейские машины, — комментирует ситуацию директор департамента страховых выплат компании «АльфаСтрахование» Александр Харагезов. — Резкое увеличение стоимости запчастей и скачок спроса на рынке делает такую нелегальную торговлю прибыльной. Среди представителей этого «бизнеса» немало людей, лишившихся стабильного заработка из-за кризиса. Помимо привлекающих внимание воров запчастей, высокий «спрос» с их стороны на автомобили среднего класса обусловлен недостаточной штатной защитой — ряд автомобилей нуждаются в установке дополнительных противоугонных систем"…

Кстати сказать, этот страховщик считает, что из моделей премиум-класса у московских угонщиков наибольшим спросом пользуется не Range Rover Evoque, а Mercedes Benz G-Class. Правда, тут надо учитывать, что «АльфаСтрахование» делает этот вывод исключительно на основании обращения своих клиентов, застрахованных в компании по КАСКО за период с 1 июля 2015 года по 30 июня 2016 года в столичном регионе. То есть ее данные основаны на частоте угонов и представляют собой отношение числа угнанных машин к общему количеству застрахованных авто данной марки, отражая риск автовладельца остаться без своего транспортного средства.

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3 января 2017
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