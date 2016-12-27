Почему в Москве стали чаще угонять авто корейских марок

При этом, утверждают сыщики, общее количество угонов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилось на 11%. Однако если сравнивать количество угнанных машин за семь месяцев прошлого и нынешнего года, то в 2015-м автоворы умыкнули в столице 7567 авто, а в 2016-м — 8700. То есть на лицо рост автокраж, и что покажут итоговые годовые цифры — одному богу известно. Однако эксперты портала «АвтоВзгляд» утверждают, что число подобных преступлений будет расти, поскольку в условиях кризиса появился устойчивый спрос на недорогие запчасти. И изменения в предпочтениях угонщиков Москвы связаны именно с этим фактором. По данным столичного уголовного розыска, не менее трети угнанных в городе машин отправляются в разборку. Еще у 40% похищенного транспорта перебивают номера агрегатов для дальнейшей легализации под документами других машин.

В целом же по России число угонов сократилось (за семь месяцев 2015-го украдено 36 323 авто, а за аналогичный период 2016-го — 34 209). При этом лидерами угонов по-прежнему остаются автомобили LADA. Так в 2015- v самой угоняемой на Юге России стала модель LADA Granta, она занимала лидирующую позицию с долей в 18,6% от общего количества угонов в регионе, однако отечественные машины не вошли в ТОП-10 по угонам в столице.