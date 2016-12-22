С 2017 года в России запретят оставлять детей в авто без присмотра взрослых

Как уже писал портал «АвтоВзгляд», ребенка до 7 лет можно будет перевозить только в специальном автомобильном кресле, соответствующем весу и росту ребенка. Для детей в возрасте от 7 до 11 лет на втором ряду будет достаточно обычного ремня безопасности без каких-либо вспомогательных удерживающих устройств. Из других новаций стоит отметить категорический запрет на оставление несовершеннолетних в авто без присмотра взрослых, даже если ребенка нужно оставить в салоне одного буквально на минуту.

Нарушителей нового порядка транспортировки детей ждут нешуточные штрафы. Так, за отсутствие детских автокресел придется выложить 3000 рублей, а за оставленного в машине малыша — 500 «деревянных».