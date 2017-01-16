Названы цены на самый мощный Mercedes-Benz E-класс

Также Mercedes выпустит лимитированную версию, получившую название E 63 S 4MATIC+ Edition 1. «Заряженная» модель имеет дополнительные варианты внешнего цветового исполнения Grey Mango и Night black mango, а роскошным бонусом являются эксклюзивные кованные 20-дюймовые диски. Стоимость базовой версии в Германии составит 109 837 евро (около 6,9 млн. рублей), за машину помощнее придется отдать на 12 000 евро больше. Специальная версия E 63 S 4MATIC+ Edition 1 оценивается в 136 873 евро. Автомобили появятся в продаже нынешней весной.
Mercedes-Benz E-class W213 будет представлен в двух модификациях: E 63 4MATIC+ и E 63 S 4MATIC+. Силовой агрегат моделей представляет собой 8-цилиндровый битурбированный дизель рабочим объемом 4 литра, выдающий 571 и 612 «лошадей» соответственно. Кстати, тот, что с маркеровкой «S», способен разогнаться «до сотни» за 3,4 секунды.