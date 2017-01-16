Лента новостей Названы цены на самый мощный Mercedes-Benz E-класс Фото gtspirit.com

Mercedes-Benz E-class W213 будет представлен в двух модификациях: E 63 4MATIC+ и E 63 S 4MATIC+. Силовой агрегат моделей представляет собой 8-цилиндровый битурбированный дизель рабочим объемом 4 литра, выдающий 571 и 612 «лошадей» соответственно. Кстати, тот, что с маркеровкой «S», способен разогнаться «до сотни» за 3,4 секунды.