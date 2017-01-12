Почему так часто взрываются новые аккумуляторы

В последнее время автовладельцы начали все чаще сталкиваться с «аккумулятрами-смертниками». Причем чаще всего от самопроизвольных «бабахов» батарей под капотом страдают, как ни странно, владельцы не автостарья, а вполне современных бюджетных иномарок, собранных в России. Для начала разберемся, как и почему эта пластмассовая коробка со свинцом и клеммами может взорваться. Неприятности могут произойти в момент зарядки аккумулятора. Дело в том, что во время работы машины он почти постоянно то разряжается, то заряжается. Заводим мотор — разрядка, поехали — генератор подзаряжает наш аккумулятор. Накопление и отдача электроэнергии свинцово-кислотной батареей основано на электрохимических реакций в электролите — водном растворе серной кислоты.

Когда АКБ отдает электроэнергию, из металлического свинца на пластинах отрицательного электрода образуется его сульфат, а на положительном электроде из оксида свинца идет его восстановление в металлический вид. При зарядке аккумулятора процесс идет в обратном направлении. И в момент после того, как весь сульфат свинца восстановится, начинается электролиз воды из электролита. При этом на электродах выделяются водород и кислород. Смесь этих газов взрывоопасна. Достаточно случайной искры или нагрева и происходит взрыв. Поэтому во всех современных АКБ предусмотрен специальный клапан для безопасного стравливания избытка образующихся газов в атмосферу.