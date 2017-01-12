Почему так часто взрываются новые аккумуляторы

rayvaughan.com
Мало кто из автовладельцев подозревает, что такая безобидная вещь как аккумулятор может в один прекрасный момент взорваться и устроить в моторном отсеке кислотную «ванну». Это касается даже новеньких стартерных батарей.

Максим Строкер

В последнее время автовладельцы начали все чаще сталкиваться с «аккумулятрами-смертниками». Причем чаще всего от самопроизвольных «бабахов» батарей под капотом страдают, как ни странно, владельцы не автостарья, а вполне современных бюджетных иномарок, собранных в России. Для начала разберемся, как и почему эта пластмассовая коробка со свинцом и клеммами может взорваться. Неприятности могут произойти в момент зарядки аккумулятора. Дело в том, что во время работы машины он почти постоянно то разряжается, то заряжается. Заводим мотор — разрядка, поехали — генератор подзаряжает наш аккумулятор. Накопление и отдача электроэнергии свинцово-кислотной батареей основано на электрохимических реакций в электролите — водном растворе серной кислоты.

Когда АКБ отдает электроэнергию, из металлического свинца на пластинах отрицательного электрода образуется его сульфат, а на положительном электроде из оксида свинца идет его восстановление в металлический вид. При зарядке аккумулятора процесс идет в обратном направлении. И в момент после того, как весь сульфат свинца восстановится, начинается электролиз воды из электролита. При этом на электродах выделяются водород и кислород. Смесь этих газов взрывоопасна. Достаточно случайной искры или нагрева и происходит взрыв. Поэтому во всех современных АКБ предусмотрен специальный клапан для безопасного стравливания избытка образующихся газов в атмосферу.

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И вот тут начинаются нюансы. Начнем с клапана. Во-первых он может перестать выполнять свою задачу из-за банальной грязи. Ситуацию может усугубить неисправный генератор. Если он выдает на клеммы аккумулятора больше положенных 14,1 Вольт, то в момент прерзаряда батареи может случиться лавинообразный выброс кислорода и водорода. Бурное «кипение» электролита при неработающем предохранительном клапане приводит к скачку давления внутри АКБ, его разогреву и, скорее всего, взрыву гремучей смеси. И не стоит считать, что подобные неприятности — удел обладателей автостарья. Наличие брака в новых аккумуляторах еще никто не отменял.

Из-за этого «свинью» в состоянии подложить и сравнительно новый АКБ на годовалой машине. Мало того, что вам может попасться аккумулятор с некондиционным газовым клапаном. Еще бывает, что автомат на аккумуляторном заводе, разливающий электролит, как говорится, «не доливает». Из-за этого между электролитом и крышкой АКБ появляется дополнительное пространство для накопления гремучей смеси кислорода и водорода. А чем больше «взрывчатки», тем мощней будущий взрыв. Травмы и серьезные химические ожоги «светят» автовладельцу, если его угораздит открыт капот машины непосредственно перед взрывом. Кроме того, расплескивание электролита по моторному отсеку грозит коррозией кузова, нарушением целостности всевозможных шлангов, патрубков, изоляции электропроводки и прочими «радостями».

безопасность дорожного движения, ремонт
12 января 2017
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