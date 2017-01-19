Geely скоро представит в России новую модель Emgrand GT

Известно, что новинка будет оснащена 1,8-литровым турбомотором с мощностью 163 л.с. и шестиступенчатым «автоматом». Богатые версии модели смогут похвастаться новейшими ассистентами безопасности, среди которых система предотвращения столкновений, мониторинг слепых зон, автономная парковка и круговой видеообзор.

Предполагается, что производство новой модели Geely будет налажено в заводе «БелДжи», что в Белоруссии. Впрочем, о запуске производства китайского Emgrand GT «АвтоВзгляд» уже сообщал ранее.