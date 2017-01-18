«Синие ведерки» поддерживают отмену денежных выплат по ОСАГО

Одна из самых животрепещущих «автомобильных» тем на сегодняшний день, после введения платного въезда в города, разумеется — очередная реформа ОСАГО. Страховщики лоббируют свои интересы, представители правительства — свои, а общественные организации пытаются заставить и тех, и других не забыть о нуждах миллионов рядовых автовладельцев.

Максим Строкер

В разгар дискуссий вокруг этих поправок, в редакцию портала «АвтоВзгляд» пришел один из ее активных участников, координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов и в ходе онлайн-конференции ответил на вопросы читателей. Многие из них с настороженностью относятся к грядущим изменениям, справедливо опасаясь очередного подвоха со стороны «игроков страхового рынка». Автовладельцев смущает, что придется чинить машины не в надежном автосервисе, а в какой-то неизвестной СТО, навязанной страховой компанией, причем руками неквалифицированных мастеров с использованием дешевых китайских запчастей.

После такого ремонта машина быстро выйдет из строя, а предъявить претензии будет уже не к кому. Многие обращают внимание на то, что страховщики получат возможность направлять пострадавшую машину на ремонт за 50 км от места проживания автовладельца — именно это расстояние указано в существующем варианте поправок. К тому же сам ремонт может затянуться на 30-дневный срок и даже больше, поскольку за каждый день просрочки поправки предусматривают чисто символический штраф — всего 0,1% от стоимости восстановления авто.

Однако заместитель председателя Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Николай Журавлев, входящий в рабочую группу по подготовке поправок в законодательство об ОСАГО, считает, что «перейти на стопроцентное возмещение убытка в натуральной форме не удастся, есть труднодоступные регионы, где нет качественного сервиса. Есть ряд других случаев, например, тотальный ущерб, когда необходимо выплачивать деньгами».

Так же сенатор счел нужным обратить внимание своих коллег на то, что при работе над поправками необходимо не допустить как возможности ценового сговора страховых компаний с автосервисами, так и к повышению цен на ремонт. По мнению же г-на Шкуматова, идея реформы ОСАГО в целом правильная и направлена на улучшение положения автовладельцев. Ведь ремонт машин будет производиться без доплат и учета износа транспортного средства. В старые авто сервисмены станут устанавливаться новые запчасти вместо утраченных, что упростит для гражданина ситуацию с ремонтом после аварии.

При этом автовладельцу перед покупкой полиса ОСАГО придется более серьезно подходить к выбору страховой компании. Для этого надо будет заранее ознакомиться со списками автосервисов, в которые та или иная страховая компания направляет своих клиентов. При этом ответственность за качество ремонта возложат на страховую компанию. При всем при этом «Закон о защите прав потребителей» продолжит распространяться на ОСАГО.

Если вдруг машина будет отремонтирована некачественно или с изъянами, то автомобильные юристы с помощью этого закона смогут засудить страховую, получить неустойку, штраф, отсудить моральную компенсацию. — Все автомобильные сообщества, которые принимают участие в разработке поправок в законодательство об ОСАГО, требуют четко прописать, что запчасти для ремонта должны использоваться только новые. Иначе наша страна рискует превратиться в крупнейший в мире рынок запчастей б/у, — считает Петр Шкуматов.

ОСАГО, РСА - Российский Союз Автостраховщиков, полис страхования, ущерб, возмещение ущерба
18 января 2017
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