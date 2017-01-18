«Синие ведерки» поддерживают отмену денежных выплат по ОСАГО

В разгар дискуссий вокруг этих поправок, в редакцию портала «АвтоВзгляд» пришел один из ее активных участников, координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов и в ходе онлайн-конференции ответил на вопросы читателей. Многие из них с настороженностью относятся к грядущим изменениям, справедливо опасаясь очередного подвоха со стороны «игроков страхового рынка». Автовладельцев смущает, что придется чинить машины не в надежном автосервисе, а в какой-то неизвестной СТО, навязанной страховой компанией, причем руками неквалифицированных мастеров с использованием дешевых китайских запчастей.

После такого ремонта машина быстро выйдет из строя, а предъявить претензии будет уже не к кому. Многие обращают внимание на то, что страховщики получат возможность направлять пострадавшую машину на ремонт за 50 км от места проживания автовладельца — именно это расстояние указано в существующем варианте поправок. К тому же сам ремонт может затянуться на 30-дневный срок и даже больше, поскольку за каждый день просрочки поправки предусматривают чисто символический штраф — всего 0,1% от стоимости восстановления авто.