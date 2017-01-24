Украина отменяет транспортный налог майданом, а Финляндия — приказом Минтранса

Финляндия и Украина, страны-соседи России, некогда входившие в состав империи, — но насколько по-разному их население подходит к дискуссии о налогах на автовладельцев! На Украине, например, автомобилисты сейчас вновь устроили что-то вроде очередного «майдана». Они требуют от законодателей принять законопроект о новых правилах и условиях транзита и временного ввоза из-за рубежа для личного пользования машин с иностранной регистрацией. По действующему сейчас законодательству срок пребывания авто старше семи лет с иностранными или транзитными номерами на Украине без растамаживания и уплаты ввозной пошлины не может превышать 10 дней.

Если же поправки будут приняты, то на ввезенных в страну автомобилях с иностранными номерами можно будет передвигаться не растамаживая их, а лишь уплачивая раз в год небольшой налог — примерно 2,5% от стоимости полной таможенной очистки. Свои требования автомобилисты незалежной выражают отработанным еще на киевском майдане способом — подавая политические сигналы с помощью дыма от горящих покрышек. Активисты-любители подержанных иностранных машин балуются огнем и частично перекрыли движение на Одесском, Бориспольском и Житомирском шоссе на подъездах к Киеву. Еще чуть-чуть и «правосеки» подтянуться (организация, запрещенная в России).