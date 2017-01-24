Украина отменяет транспортный налог майданом, а Финляндия — приказом Минтранса

Авто Евро Сила/facebook.com
Транспортный и прочие «автомобильные» налоги и сборы не только в России считаются своеобразной болевой точкой, которая может служить индикатором справедливости и степени цивилизации общества. Только решаются эти проблемы по разному: где массовыми беспорядками, как инициатива снизу, а где очень цивилизованно.

Юлия Калинина

Финляндия и Украина, страны-соседи России, некогда входившие в состав империи, — но насколько по-разному их население подходит к дискуссии о налогах на автовладельцев! На Украине, например, автомобилисты сейчас вновь устроили что-то вроде очередного «майдана». Они требуют от законодателей принять законопроект о новых правилах и условиях транзита и временного ввоза из-за рубежа для личного пользования машин с иностранной регистрацией. По действующему сейчас законодательству срок пребывания авто старше семи лет с иностранными или транзитными номерами на Украине без растамаживания и уплаты ввозной пошлины не может превышать 10 дней.

Если же поправки будут приняты, то на ввезенных в страну автомобилях с иностранными номерами можно будет передвигаться не растамаживая их, а лишь уплачивая раз в год небольшой налог — примерно 2,5% от стоимости полной таможенной очистки. Свои требования автомобилисты незалежной выражают отработанным еще на киевском майдане способом — подавая политические сигналы с помощью дыма от горящих покрышек. Активисты-любители подержанных иностранных машин балуются огнем и частично перекрыли движение на Одесском, Бориспольском и Житомирском шоссе на подъездах к Киеву. Еще чуть-чуть и «правосеки» подтянуться (организация, запрещенная в России).

Heikki Saukkomaa / Lehtikuva

На фоне такой в прямом смысле горячей дискуссии финский опыт в аналогичном вопросе выглядит образцом цивилизованного подхода. Несколько дней назад Министерство транспорта и связи Финляндии предложило снизить налоги на транспорт в общей сумме на 1,6 млрд евро. Во-первых, предлагается отменить налог на покупку нового автомобиля. Сейчас он составляет, в среднем, около 7000 евро. Во-вторых, власти хотят снизить налог на владение транспортным средством — на 180 евро в год для среднестатистического финна-автолюбителя. Кроме того, обсуждается вопрос и о снижении налога на горючее. Благодаря этому шагу владелец «бензиновой» машины будет экономить около 62 евро в год, а дизельной — около 56 евро. Но все это не просто так. Взамен власти планируют ввести плату за проезд по всем дорогам страны.

Такая мера представляется тамошнему ведомству неплохим способом пополнить дорожные фонды. На первых порах размер платы за проезд будет зависеть от срока пользования дорогами и уровня выбросов машиной. С автовладельца станет взиматься фиксированная сумма за неделю, месяц или за год. Средняя стоимость годового абонемента составит, по предварительным подсчетам транспортного ведомства Финляндии, 539 евро. В последующем планируется переход на сбор платы в зависимости от километража пробега каждой машины (на сколько наездил — столько и заплатил). При этом финские власти пока даже не знают точно, даст ли новая система транспортного налогообложения положительный эффект, но планируют перейти к ней уже в 2018 году. Если инициативу поддержат законодатели, жители Питера и Ленинградской области массово прочувствуют систему тотально платных дорог на собственной шкуре.

транспортный налог, платные дороги
24 января 2017
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