Рассекречена информация о новом Porsche Cayenne

Предполагается, что линейка двигателей будет включать в себя те же V6 и V8, что и сейчас, только более мощные. Функциональная составляющая кроссовера будет расширена за счет современных технологий, использующих средства беспроводной сети Wi-Fi.

Независимые дизайнеры представили свое видение нового Cayenne. Радикальных изменений во внешнем облике автомобиля они не ожидают, разве что допускают добавление некоторых штрихов от Porsche Macan и концепта Panamera Sport Turismo. Стартовая цена автомобиля будет несколько ниже, чем у нынешней версии, и составит около 50 000 евро.

Напомним, на сегодняшний день в России Porsche Cayenne доступен от 4 770 000 рублей — базовая модификация предполагает 3,6-литровый V6 мощностью 300 л.с. и восьмиступенчатую автоматическую коробку передач Tiptronic S.