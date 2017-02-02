Житель Владивостока приобрел «лимитированный» Lamborghini Huracan

Согласно отчетным данным компании Lamborghini, в 2016 году в России было реализовано 25 автомобилей марки. Большинство из них — в столичном регионе, и лишь одна уехала на Дальний Восток.

Напомним, модель Huracan итальянская компания представила в рамках Женевского автосалона три года назад. Автомобиль вооружен 5,2-литровым десятицилиндровым атмосферником, развивающим мощность в 610 л.с. при 560 Нм крутящего момента. Стоит отметить, что машина достигает 100 км/ч всего за 3,2 секунды, а ее максимальная скорость может достигнуть отметки в 325 км/ч.