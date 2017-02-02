Житель Владивостока приобрел «лимитированный» Lamborghini Huracan

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По дорогам Владивостока будет рассекать новый Lamborghini Huracan из лимитированной серии. Состоятельный житель города, имя которого не называется, отдал за суперкар более 13 000 000 рублей.

Виктория Базылева

Согласно отчетным данным компании Lamborghini, в 2016 году в России было реализовано 25 автомобилей марки. Большинство из них — в столичном регионе, и лишь одна уехала на Дальний Восток.

Напомним, модель Huracan итальянская компания представила в рамках Женевского автосалона три года назад. Автомобиль вооружен 5,2-литровым десятицилиндровым атмосферником, развивающим мощность в 610 л.с. при 560 Нм крутящего момента. Стоит отметить, что машина достигает 100 км/ч всего за 3,2 секунды, а ее максимальная скорость может достигнуть отметки в 325 км/ч.

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2 февраля 2017
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