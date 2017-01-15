Премиальные бренды ставят рекорды продаж

— В 2016 году Lamborghini удалось продемонстрировать, что компания находится в великолепной форме (продажи растут шестой год подряд). Новый исторический рекорд продаж подтвердил основательные и устойчивые позиции нашего бренда, продукции и коммерческой стратегии. И это тем более важно, поскольку компания готовится не только к появлению новых автомобилей в уже существующем модельном ряде, но и к качественному прорыву — появлению третьей модельной линейки в продуктовом портфеле, — прокомментировал порталу «АвтоВзгляд» свой рекорд президент и генеральный директор Automobili Lamborghini S.p.A. Стефано Доменикали.

Что касается англичан, то представители Bentley особо подчеркивают, что мировые продажи компании превышают отметку в 10 000 единиц уже четвертый год подряд. При этом рекордный показатель минувшего года достигнут в первомю очередь благодаря успеху внедорожника Bentley Bentayga.

Напомним, что для обеих фирм важнейшим рынком сбыта являются США.