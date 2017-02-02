Выбираем оптимальный компрессор для легкового автомобиля или кроссовера

Сегодня на российском рынке представлены десятки автомобильных компрессоров на любой вкус, цвет и — главное — кошелек. Однако, как правило, дешевые насосы ценой до 1500 рублей недолговечны, малопроизводительны и неточны. Покупать дорогие за 7000−8000 «деревянных» для большинства автолюбителей просто нет смысла. Оптимальный выбор лежит в среднем ценовом сегменте от 3000 до 4500 руб. При этом устройства из этого ценового диапазона могут похвастать рядом очень актуальных дополнительных функций, кстати, только поэтому автокомпрессор может стать отличным подарком на 23 февраля.

Михаил Ростарчук

Но прежде чем рассказать о наилучших, на взгляд экспертов портала «АвтоВзгляд», рыночных предложениях, напомним, на что надо обращать внимание, выбирая подобные аппараты. Их надежность и эффективность зиждется на пяти китах: максимальное рабочее давление, производительность, время непрерывной работы, точность манометра и удобства пользования и подключения. И по совокупности этих параметров, мы выбрали следующие модели автокомпрессоров: Berkut R14, SPEC-15 и «Качок К70». Для оценки этих моделей по всем пяти характеристикам мы использовали тестовую Toyota Camry, обутую в шины типоразмера 215/60 R16.

К испытаниям приступили с самой маленькой модели — Berkut R14. И надо сказать, этот компрессор нас весьма поразил: при такой компактности (182×75×140 мм при весе 1,4 кг) показатели производительности в 40 литров в минуту с нагнетающим давлением в 8 атмосфер просто фантастические. Наконечник тут навинчивающийся и достаточно плотный, поэтому потери воздуха минимальны. А время непрерывной работы «Беркута» — 20 минут. При этом производитель особо подчеркивает, что бортовую сеть автомобиля от нештатных ситуаций защищает имеющийся в конструкции компрессора собственный предохранитель на проводе питания.

Манометр расположен на корпусе, внутри довольно объемной ручки для переноски и снабжен двумя шкалами значений BAR и PSI. Излишне, наверное, говорить, что девайс оснащен и интегрированным в корпус светодиодом, и комплектом различных насадок, которые придутся весьма кстати в случае необходимости накачать резиновые принадлежности, скажем, мяч или надувной матрас.

Итак, приступим к практической части нашего теста. Подключаем компрессор к прикуривателю, навинчиваем наконечник на ниппель колеса «Камри», смотрим — на подкачку колеса с 1 до 2, 2 рабочих атмосфер этому «малышу» хватило чуть более двух минут (точнее — 2 минуты 24 секунды).

Цена устройства — 3000−3500 рублей в зависимости от способа покупки.

Компрессор «Качок К70» — также одно из «вкусных», на наш взгляд, предложений на рынке. Этот малогабаритный компрессор привлекает к себе внимание очень нестандартным дизайнерским решением, формы устройства напоминают скорее какой-то модный гаджет. Но кроме внешнего вида он наделен рядом полезных функций, не свойственных автомобильным насосам. Достаточно сказать, что компрессор оборудован аварийным фонарем для безопасности работы в тёмное время суток.

Но особого внимания К70 заслуживает за фронтальную панель с электронным интерфейсом. При накачке колеса большой жидкокристаллический дисплей с кнопками управления и синей подсветкой демонстрирует давление в шине вплоть до одной десятой атмосферы! Что интересно: благодаря уже упоминавшейся функции «автостоп», следить за процессом накачки колеса тут необходимости нет. Автовладелец просто задает требуемое давление в шинах, и устройство автоматически отключается при его достижении. Также электронный интерфейс позволяет проверить напряжение аккумулятора и генератора, что особенно актуально зимой.

Что касается производительности устройства, то она составляет 40 литров в минуту (пиковое давление — 10 атмосфер), а время непрерывной работы — около получаса. Максимальный рабочий ток устройства не превышает 13−14 Ампер, что позволяет подключать компрессор к гнезду прикуривателя или к бортовой 12-вольтовой розетке. Итак, навинчиваем наконечник на ниппель спущенного до одной атмосферы колеса Toyota, подключаем к прикуривателю, включаем и смотрим — «Качок К70» накачал колесо с одной атмосферы до нормы (2,2 атм.) за 2 минуты 37 секунд.

Цена — 3700−4200 рублей.

BERKUT SPEC-15 — уже более продвинутый компрессор, который с успехом могут использовать не только владельцы легковых авто, но и хозяева кроссоверов, городских внедорожников и даже легкого коммерческого транспорта. Во-первых, он мощнее: благодаря обновленной поршневой группе, его производительность составляет 44 л/мин (пиковое давление — 10 атмосфер) и в непрерывном режиме он может работать 30 минут. Во-вторых, к бортовой сети машины его можно подключать не только через прикуриватель, но и напрямую к клеммам аккумулятора через дополнительный переходник. При этом на проводе питания компрессора есть плавкий 15-амперный предохранитель, защищающий от короткого замыкания в проводке, а длина шнура составляет внушительные 5 метров (длина воздушного шланга так же впечатляет — 1,2 метра). Что касается погрешности измерений, то как и в случае с Berkut R14 она минимальна — не более 0,05 атмосфер. Сам манометр с шкалами значений Атм и PSI расположен на корпусе устройства.

Но главной особенностью устройства SPEC-15 является его интеграция в пластиковый бокс, позволяющий, как особо подчеркивает производитель, эксплуатировать компрессор в экстремальных условиях: в непроходимой грязи, под снегом и дождем.

Возвращаемся к тесту: при помощи специального клапана-дефлятора стравливаем давление до атмосферы и замеряем показания на манометре компрессора. Стрелка достигла 2,2 атм. за 1 минуту 59 секунд. SPEC-15-й оказался быстрее остальных.

Цена — 4400−4700 рублей.

…Подводя итоги испытаний, можно сказать, что, несмотря на небольшую разницу в показаниях, все три модели обеспечивает хорошую скорость накачки и их смело можно рекомендовать владельцам легковых автомобилей и городских кроссоверов. А какой компрессор удобнее в использовании — дело личного выбора каждого автовладельца.

автосервис, технология, ремонт, запчасти, аксессуары, техническое обслуживание
2 февраля 2017
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