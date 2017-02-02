Выбираем оптимальный компрессор для легкового автомобиля или кроссовера

К испытаниям приступили с самой маленькой модели — Berkut R14. И надо сказать, этот компрессор нас весьма поразил: при такой компактности (182×75×140 мм при весе 1,4 кг) показатели производительности в 40 литров в минуту с нагнетающим давлением в 8 атмосфер просто фантастические. Наконечник тут навинчивающийся и достаточно плотный, поэтому потери воздуха минимальны. А время непрерывной работы «Беркута» — 20 минут. При этом производитель особо подчеркивает, что бортовую сеть автомобиля от нештатных ситуаций защищает имеющийся в конструкции компрессора собственный предохранитель на проводе питания.

Манометр расположен на корпусе, внутри довольно объемной ручки для переноски и снабжен двумя шкалами значений BAR и PSI. Излишне, наверное, говорить, что девайс оснащен и интегрированным в корпус светодиодом, и комплектом различных насадок, которые придутся весьма кстати в случае необходимости накачать резиновые принадлежности, скажем, мяч или надувной матрас.

Итак, приступим к практической части нашего теста. Подключаем компрессор к прикуривателю, навинчиваем наконечник на ниппель колеса «Камри», смотрим — на подкачку колеса с 1 до 2, 2 рабочих атмосфер этому «малышу» хватило чуть более двух минут (точнее — 2 минуты 24 секунды).

Цена устройства — 3000−3500 рублей в зависимости от способа покупки.