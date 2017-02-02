Выбираем оптимальный компрессор для легкового автомобиля или кроссовера

Но прежде чем рассказать о наилучших, на взгляд экспертов портала «АвтоВзгляд», рыночных предложениях, напомним, на что надо обращать внимание, выбирая подобные аппараты. Их надежность и эффективность зиждется на пяти китах: максимальное рабочее давление, производительность, время непрерывной работы, точность манометра и удобства пользования и подключения. И по совокупности этих параметров, мы выбрали следующие модели автокомпрессоров: Berkut R14, SPEC-15 и «Качок К70». Для оценки этих моделей по всем пяти характеристикам мы использовали тестовую Toyota Camry, обутую в шины типоразмера 215/60 R16.
К испытаниям приступили с самой маленькой модели — Berkut R14. И надо сказать, этот компрессор нас весьма поразил: при такой компактности (182×75×140 мм при весе 1,4 кг) показатели производительности в 40 литров в минуту с нагнетающим давлением в 8 атмосфер просто фантастические. Наконечник тут навинчивающийся и достаточно плотный, поэтому потери воздуха минимальны. А время непрерывной работы «Беркута» — 20 минут. При этом производитель особо подчеркивает, что бортовую сеть автомобиля от нештатных ситуаций защищает имеющийся в конструкции компрессора собственный предохранитель на проводе питания.
Манометр расположен на корпусе, внутри довольно объемной ручки для переноски и снабжен двумя шкалами значений BAR и PSI. Излишне, наверное, говорить, что девайс оснащен и интегрированным в корпус светодиодом, и комплектом различных насадок, которые придутся весьма кстати в случае необходимости накачать резиновые принадлежности, скажем, мяч или надувной матрас.
Итак, приступим к практической части нашего теста. Подключаем компрессор к прикуривателю, навинчиваем наконечник на ниппель колеса «Камри», смотрим — на подкачку колеса с 1 до 2, 2 рабочих атмосфер этому «малышу» хватило чуть более двух минут (точнее — 2 минуты 24 секунды).
Цена устройства — 3000−3500 рублей в зависимости от способа покупки.
Компрессор «Качок К70» — также одно из «вкусных», на наш взгляд, предложений на рынке. Этот малогабаритный компрессор привлекает к себе внимание очень нестандартным дизайнерским решением, формы устройства напоминают скорее какой-то модный гаджет. Но кроме внешнего вида он наделен рядом полезных функций, не свойственных автомобильным насосам. Достаточно сказать, что компрессор оборудован аварийным фонарем для безопасности работы в тёмное время суток.
Но особого внимания К70 заслуживает за фронтальную панель с электронным интерфейсом. При накачке колеса большой жидкокристаллический дисплей с кнопками управления и синей подсветкой демонстрирует давление в шине вплоть до одной десятой атмосферы! Что интересно: благодаря уже упоминавшейся функции «автостоп», следить за процессом накачки колеса тут необходимости нет. Автовладелец просто задает требуемое давление в шинах, и устройство автоматически отключается при его достижении. Также электронный интерфейс позволяет проверить напряжение аккумулятора и генератора, что особенно актуально зимой.
Что касается производительности устройства, то она составляет 40 литров в минуту (пиковое давление — 10 атмосфер), а время непрерывной работы — около получаса. Максимальный рабочий ток устройства не превышает 13−14 Ампер, что позволяет подключать компрессор к гнезду прикуривателя или к бортовой 12-вольтовой розетке. Итак, навинчиваем наконечник на ниппель спущенного до одной атмосферы колеса Toyota, подключаем к прикуривателю, включаем и смотрим — «Качок К70» накачал колесо с одной атмосферы до нормы (2,2 атм.) за 2 минуты 37 секунд.
Цена — 3700−4200 рублей.
BERKUT SPEC-15 — уже более продвинутый компрессор, который с успехом могут использовать не только владельцы легковых авто, но и хозяева кроссоверов, городских внедорожников и даже легкого коммерческого транспорта. Во-первых, он мощнее: благодаря обновленной поршневой группе, его производительность составляет 44 л/мин (пиковое давление — 10 атмосфер) и в непрерывном режиме он может работать 30 минут. Во-вторых, к бортовой сети машины его можно подключать не только через прикуриватель, но и напрямую к клеммам аккумулятора через дополнительный переходник. При этом на проводе питания компрессора есть плавкий 15-амперный предохранитель, защищающий от короткого замыкания в проводке, а длина шнура составляет внушительные 5 метров (длина воздушного шланга так же впечатляет — 1,2 метра). Что касается погрешности измерений, то как и в случае с Berkut R14 она минимальна — не более 0,05 атмосфер. Сам манометр с шкалами значений Атм и PSI расположен на корпусе устройства.
Но главной особенностью устройства SPEC-15 является его интеграция в пластиковый бокс, позволяющий, как особо подчеркивает производитель, эксплуатировать компрессор в экстремальных условиях: в непроходимой грязи, под снегом и дождем.
Возвращаемся к тесту: при помощи специального клапана-дефлятора стравливаем давление до атмосферы и замеряем показания на манометре компрессора. Стрелка достигла 2,2 атм. за 1 минуту 59 секунд. SPEC-15-й оказался быстрее остальных.
Цена — 4400−4700 рублей.
…Подводя итоги испытаний, можно сказать, что, несмотря на небольшую разницу в показаниях, все три модели обеспечивает хорошую скорость накачки и их смело можно рекомендовать владельцам легковых автомобилей и городских кроссоверов. А какой компрессор удобнее в использовании — дело личного выбора каждого автовладельца.