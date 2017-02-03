BMW X3 нового поколения появится в продаже осенью

Фото: www.autobild.de
Уже летом нынешнего года начнется производство BMW X3 новой генерации. Как сообщает портал BMWBlog, первые автомобили появятся на европейском рынке в ноябре, а в начале следующего года начнутся продажи в США.

Виктория Базылева

Среднеразмерный кроссовер построен на новой модульной платформе CLAR, которая также ляжет в основу большого X7 и седанов 5-й и 7-й серий. За счет ее использования инженерам удалось снизить массу автомобиля на 100 кг по сравнению с нынешним поколением. Предполагается, что X3 третьей генерации получит незначительные изменения в экстерьере, а вот моторы станут более мощными. В дальнейшем ожидается появление плагин-гибридной, а также полностью электрической версий, о чем портал «АвтоВзгляд» уже писал ранее.

Впрочем, в российском представительстве BMW информацию о сроках появления нового поколения кроссовера никак не прокомментировали.

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3 февраля 2017
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