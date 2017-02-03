BMW X3 нового поколения появится в продаже осенью

Среднеразмерный кроссовер построен на новой модульной платформе CLAR, которая также ляжет в основу большого X7 и седанов 5-й и 7-й серий. За счет ее использования инженерам удалось снизить массу автомобиля на 100 кг по сравнению с нынешним поколением. Предполагается, что X3 третьей генерации получит незначительные изменения в экстерьере, а вот моторы станут более мощными. В дальнейшем ожидается появление плагин-гибридной, а также полностью электрической версий, о чем портал «АвтоВзгляд» уже писал ранее.

Впрочем, в российском представительстве BMW информацию о сроках появления нового поколения кроссовера никак не прокомментировали.