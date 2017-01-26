Nissan Juke полностью лишится дизельных двигателей

Как сообщает портал Motor. es, кроссовер сохранит только бензиновые агрегаты с турбонаддувом. Впрочем, не исключено также появление модификации с гибридной силовой установкой. Предполагается, что автомобиль нового поколения будет выпускаться как с передним, так и с полным приводом.

Новый SUV получит более агрессивный внешний облик в стиле концептуальной модели Nissan GripZ или Nissan Vmotion 2.0 — он станет шире и ниже. Кроссовер обзаведется светодиодной оптикой, новой мультимедийной системой, богатым набором систем активной безопастности и, возможно, фирменной системой автономного вождения ProPILOT.

Официальная премьера новинки ожидается в 2020 году. На вопрос, появился ли компактный кроссовер в нашей стране, директор по связям с общественностью российского представительства Nissan Роман Скольский ответил порталу «АвтоВзгляд», что окончательного решения пока не принято.