Продажи Volvo в России взлетели на 350%

Успех, как говорится, на лицо если учесть, что за аналогичный период прошлого года официальными дилерами марки в России было реализовано всего 16 машин.

— Volvo демонстрирует устойчивый рост. Новые модели успешны, продажи — на рекордных уровнях, растет норма прибыли. Все это — результат огромного вклада всех наших сотрудников. Учитывая эти достижения, я полагаю, что 2017 год также будет рекордным в плане продаж, — прокомментировал успехи компании на мировом рынке президент и генеральный директор Volvo Cars Хокан Самуэльссон.

Ближе всего к январскому лидеру (если брать чисто процентный рост, а не количество проданных машин) удалось подобраться британской компании Jaguar, продажи которой увеличились на 294%.