Названы самые честные и самые жульнические автосалоны Москвы, торгующие подержанными машинами

Рейтинг автосалонов, торгующих легковым секонд-хендом был составлен одной из компаний, специализирующихся на подборе подержанных машин. Ее сотрудники предоставили порталу «АвтоВзгляд» эксклюзивные данные, обобшающие полученные по результатам 475 выездов в 214 автосалонов Москвы и ближайшего Подмосковья, в которых выставляются на продажу машины с пробегом. Заметим, что 96 из посещенных ими торговых точек — официальные дилерские центры. В результате выяснилось, например, что в среднем техническое состояние подержанных машин, предлагаемых «официалами», набирает 7 баллов по 10-балльной шкале, а в прочих автосалонах — лишь 5,4 балла. С точки зрения соответствия истинного состояния машины описанию в рекламном объявлении, официальные дилеры также впереди с 8,1 баллом против 5,6 у салонов-автоперекупщиков.

Также выяснилось, что в 70% случаев последние разными способами завышают год выпуска авто. Подобных случаев с трейд-иновскими авто у официальных дилеров зафиксировано не было. Лукавство с количеством прежних владельцев «официалы» допустили лишь в 5% случаев, тогда как у прочих салонов, торгующих автосеконд-хендом, такое происходит в 52% случаев! В дилерских организациях гораздо реже скручивают пробег подержанных авто. Такие факты фиксировались лишь в 8% выездов, зато у салонов-перекупщиков это совершенно нормально — до 60% обследованных машин были таким образом «омоложены».