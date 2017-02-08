Названы самые честные и самые жульнические автосалоны Москвы, торгующие подержанными машинами

jeepavts.com/
Опубликован самый полный рейтинг надежности автосалонов московского региона, торгующих подержанными легковушками. Портал «АвтоВзгляд» познакомит читателя с его лидерами и аутсайдерами, чтобы подвести к почти однозначному выводу — если уж и покупать подержанное авто у дилера, то только официального.

Максим Строкер

Рейтинг автосалонов, торгующих легковым секонд-хендом был составлен одной из компаний, специализирующихся на подборе подержанных машин. Ее сотрудники предоставили порталу «АвтоВзгляд» эксклюзивные данные, обобшающие полученные по результатам 475 выездов в 214 автосалонов Москвы и ближайшего Подмосковья, в которых выставляются на продажу машины с пробегом. Заметим, что 96 из посещенных ими торговых точек — официальные дилерские центры. В результате выяснилось, например, что в среднем техническое состояние подержанных машин, предлагаемых «официалами», набирает 7 баллов по 10-балльной шкале, а в прочих автосалонах — лишь 5,4 балла. С точки зрения соответствия истинного состояния машины описанию в рекламном объявлении, официальные дилеры также впереди с 8,1 баллом против 5,6 у салонов-автоперекупщиков.

Также выяснилось, что в 70% случаев последние разными способами завышают год выпуска авто. Подобных случаев с трейд-иновскими авто у официальных дилеров зафиксировано не было. Лукавство с количеством прежних владельцев «официалы» допустили лишь в 5% случаев, тогда как у прочих салонов, торгующих автосеконд-хендом, такое происходит в 52% случаев! В дилерских организациях гораздо реже скручивают пробег подержанных авто. Такие факты фиксировались лишь в 8% выездов, зато у салонов-перекупщиков это совершенно нормально — до 60% обследованных машин были таким образом «омоложены».

murciatoday.com/

В отличие от «официалов», салоны-автоперекупщики в 48% случаев предлагают какие-то сомнительные механизмы продажи машины, а в пятой части публикуемых ими объявлений фигурировали… несуществующие машины. Зато персонал официальных автосалонов чаще препятствует проверке машины — в 18% эпизодов против 11% у «салонов-перекупов». Неудивительно в этой связи, что в ТОП 10 наиболее честных автосалонов, торгующих машинами с пробегом, вошли официальные дилерские центры «БалтАвтоТрейд», «Audi Центр Север», «Азимут СП», автосалоны Genser на 63 км МКАД и ул. Лобачевского, «Major Expert МКАД 18 км», «Интермарк Авто», «ААА Авто», «Авангард Моторс» и «Автомир Богемия Балашиха».

Не удивительно, что в десятку же самых жульнических автосалонов, где проблемные подержанные машины клиенту «впаривают», вошли и заведения под анонимной вывеской «Автосалон», опознать которые можно лишь по адресу местонахождения. Предлагаем ознакомиться со списком наиболее сомнительных для покупки подержанного авто мест: «ЗАО-Авто» (Барвихинская улица), автосалон на Профсоюзной 65, автосалон по адресу Аминьевское шоссе дом 2, «Независимость Intrade Химки» на Ленинградском шоссе, United-Avto в Балашихе, «Рис Авто» на Новорязанском шоссе, «Авто Проект» на Каширском шоссе, «Автомир Mazda/Suzuki» на Дмитровском шоссе, «Авто Гарант» на Варшавском шоссе и «Риа Авто» на Волоколамском шоссе. Полный список автосалонов с оценкой их репутации вы найдете здесь.

дилеры, подержанные авто, автосалоны
8 февраля 2017
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