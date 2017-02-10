В каршеринговых автомобилях появится Wi-Fi

Как сообщает портал М24 со ссылкой на генерального директора «Делимобиля» Станислава Горшкова, бесплатными точками Wi-Fi планируется оснастить все автомобили, предоставляемые на краткосрочную аренду, причем высокоскоростная сеть будет работать как в салоне автомобиля, так и рядом с ним. В настоящее время руководство компании ведет переговоры с разработчиками — ожидается, что проект будет реализован ближе к лету.

Напомним, ранее стало известно, что власти Москвы намерены в течение 7 лет значительно расширить автопарк компаний, оказывающих услуги каршеринга.