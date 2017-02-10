Как УАЗ решил замять скандал с самовозгоранием внедорожников UAZ Patriot

Фото и видео: АвтоВзгляд
Практически сразу после публикации портала «АвтоВзгляд» об очередном инциденте, связанном с возгоранием внедорожников UAZ Patriot, представители Ульяновского завода приняли меры, чтобы сбить разворачивающуюся в СМИ шумиху об опасности их изделий. Правда, не совсем правильные, а точнее — неправильные совсем.

Вячеслав Василенко

В конце января портал «АвтоВзгляд» рассказал об очередном случае воспламенения «Патриота», который, судя по оценкам экспертов, сгорел из-за конструктивного брака, допущенного заводом-изготовителем. Результаты проведенной независимой экспертизы, инициированной владельцем, показали, что «причиной возгорания стала разгерметизация топливопровода в месте его крепления с помощью пластикового соединителя, что относится к производственным недостаткам».

Правда, на претензию хозяина обугленного каркаса UAZ, потребовшего заменить гарантийный автомобиль на новый, производитель ответил проведением собственного независимого исследования, ожидаемо продемонстрировавшего, что «никаких недостатков производственного характера в автомобиле выявлено не было». Иными словами, машина сгорела по вине самого водителя, позволившего внедорожнику слегка побуксовать на условном бездорожье.

В заключении «уазовской» экспертизы сказано, что «причиной возгорания является попадание трансмиссионного масла на разогретую трубу глушителя вследствие разгерметизации полости раздаточной трансмиссии. Разбрызгиванию масла способствовало вращение деталей карданной передачи в момент буксования транспортного средства».

Это что же получается — на внедорожнике с завидными off-road способностями нельзя шлифовать бездорожье? Абсурд! Но куда более вопиющим оказался тот факт, что UAZ не только отказался удовлетворить претензию автовладельца, но еще и подал на него в суд с требованием возместить финансовые издержки, понесенные заводом в связи с проведением экспертизы! Разумеется, собственник того, что осталось от машины, подготовил встречный иск, судебное заседание должно состояться в марте.

Однако увидев бурную реакцию общественности, подкрепленную в том числе и сообщениями на профильных форумах в Сети, а также испугавшись не только за репутацию бренда, но и за последующие продажи модели, только что, кстати сказать, пережившей рестайлинг, ульяновцы решили пойти на мировую. Нет, не надейтесь: новый автомобиль хозяину не предложили. Зато пообещали отозвать иск с требованием возместить потраченные на экспертизу средства, да и то взамен на гарантии, что тема горящих UAZ Patriot больше нигде и никогда подниматься не будет!

— Я очень удивлен, что UAZ тихо-мирно не заменил мне машину, а выбрал стратегию нападения. Что ж, в таком случае я сделаю предельно максимальное для того, чтобы люди знали: «Патриот» — откровенно небезопасный автомобиль. К тому же, потребители должны быть готовы к тому, что найти компромисс с этим отечественным автопроизводителем по тому или иному вопросу практически невозможно, о чем, в частности, свидетельствуют многочисленные отзывы владельцев «уазиков» в глобальной Паутине, — прокомментировал порталу «АвтоВзгляд» ситуацию хозяин сгоревшего внедорожника.

Официальный документ от УАЗ, присланный владельцу пресловутого внедорожника, гласит: «в целях снятия негатива от ситуации по возгоранию автомобиля, мы предлагаем Вам рассмотреть условия Соглашения сторон: в случае отсутствия возражений по результатам экспертизы и согласия с отсутствием недостатков в машине, UAZ снимает свое требование о возмещении понесенных им расходов на экспертное исследование».

А в ходе телефонных переговоров сотрудники московского филиала ООО «УАЗ» добавили, что подобный исход событий, как уже было сказано, возможен только в случае, если новых упоминаний об инциденте в интернете не последует, и будут удалены предыдущие.

Естественно, такой финал в борьбе за справедливость собственника не устраивает, о чем он заявил представителям компании, и собирается продолжить судебные тяжбы. Ведь, скорее всего, Фемида назначит собственную экспертизу, которая и должна расставить все точки над i в конфликте потребителя с заводом-изготовителем.

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10 февраля 2017
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