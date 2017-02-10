Как УАЗ решил замять скандал с самовозгоранием внедорожников UAZ Patriot

В конце января портал «АвтоВзгляд» рассказал об очередном случае воспламенения «Патриота», который, судя по оценкам экспертов, сгорел из-за конструктивного брака, допущенного заводом-изготовителем. Результаты проведенной независимой экспертизы, инициированной владельцем, показали, что «причиной возгорания стала разгерметизация топливопровода в месте его крепления с помощью пластикового соединителя, что относится к производственным недостаткам».
Правда, на претензию хозяина обугленного каркаса UAZ, потребовшего заменить гарантийный автомобиль на новый, производитель ответил проведением собственного независимого исследования, ожидаемо продемонстрировавшего, что «никаких недостатков производственного характера в автомобиле выявлено не было». Иными словами, машина сгорела по вине самого водителя, позволившего внедорожнику слегка побуксовать на условном бездорожье.