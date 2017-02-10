Как УАЗ решил замять скандал с самовозгоранием внедорожников UAZ Patriot

Однако увидев бурную реакцию общественности, подкрепленную в том числе и сообщениями на профильных форумах в Сети, а также испугавшись не только за репутацию бренда, но и за последующие продажи модели, только что, кстати сказать, пережившей рестайлинг, ульяновцы решили пойти на мировую. Нет, не надейтесь: новый автомобиль хозяину не предложили. Зато пообещали отозвать иск с требованием возместить потраченные на экспертизу средства, да и то взамен на гарантии, что тема горящих UAZ Patriot больше нигде и никогда подниматься не будет!

— Я очень удивлен, что UAZ тихо-мирно не заменил мне машину, а выбрал стратегию нападения. Что ж, в таком случае я сделаю предельно максимальное для того, чтобы люди знали: «Патриот» — откровенно небезопасный автомобиль. К тому же, потребители должны быть готовы к тому, что найти компромисс с этим отечественным автопроизводителем по тому или иному вопросу практически невозможно, о чем, в частности, свидетельствуют многочисленные отзывы владельцев «уазиков» в глобальной Паутине, — прокомментировал порталу «АвтоВзгляд» ситуацию хозяин сгоревшего внедорожника.